Sneaker total white: femminilità in chiave sportiva

Lo stile total white coinvolge anche il mondo delle sneaker. Che diventano sobrie e sexy pur rimanendo fedeli all’indole originaria. Ne risulta che da un lato le sneaker sono perfettamente ancorate al dinamismo della pratica sportiva. Dall’altro subiscono una sorta di decodifica stilistica, andando a miscelarsi con un abbigliamento più ricercato. Non a caso il modo total white interessa sia i grandi produttori di scarpe sportive come Nike, che propone una nuova versione della Air VaporMax. Sia alla grande manifattura artigianale italiana, come la marchigiana Simone Castelletti.

Il total white di Castelletti

L’apparente contrapposizione tra l’universo artigianale e il resto del mondo viene assottigliata dalla Simone Castelletti. Una triade di fratelli figli dell’industria della moda italiana degli anni d’oro – Simone per lo stile, Alessandro per il commerciale e Marianna per la produzione – alla guida di un progetto ambizioso. Dopo aver prodotto e distribuito grandi licenze internazionali con la Italiana Manifatture – Pooh, Valentino Jeans, Ferrè Jeans, Coveri – riportano il Made in Italy alla sua centralità. L’Azienda di San Benedetto del Tronto disegna e affida alla mano di artigiani locali scarpe dall’indole molto femminile. Come le nuove sneaker P/E ’07 denominate Linda. Una special edition in pelle total white con il dettaglio della zip dorata sul tallone. Linda è in vendita al prezzo di 250 €.

Il bianco secondo Nike

La Nike Air VaporMax (foto articolo) nasce invece dal mondo industriale, diventando icona dello streetstyle pure essendo nata come scarpa da running. E’ leggera e confortevole, protetta dal tallone alla punta, perfettamente stabile e con una calzata molto aderente. Con la VaporMax si ha la sensazione di correre sull’aria. Non solo per merito della famigerata tecnologia Air, ma anche per il bassissimo peso dei materiali utilizzati. Ma è soprattutto grazie alla tomaia Flyknit che questa sneaker renderla attraente per il pubblico femminile. Giochi di trasparenze e intrecci di tessuto che la rendono perfetta per abbinamenti audaci. Molto più che ad utilizzi più tipici dell’attività sportiva. La VaporMx è in vendita al prezzo di 210 €.