Luna Nuova in angolo dissonante: emergono emozioni profonde che cercano nuove forme di espressione, in questo senso avete l’appoggio incondizionato di Mercurio in bellissimo trigono, che filtra attraverso la ragione i sentimenti e giunge a decisioni impeccabili. Fidatevi della vostra testa

colore: Bianco Argenteo

Bruno Mars, Talking to the Moon