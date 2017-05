Flavio Insinna, Nina Moric: vip simpatici o antipatici?

Flavio Insinna, Nina Moric e gli altri. Chi sono stati i vip più amati e odiati della settimana?

Nina Moric tra le antipatiche

La soubrette ha dichiarato pubblicamente di essersi candidata con il movimento politico di Casa Pound alle prossime elezioni nazionali. Nel ruolo di capolista. Poco dopo: la smentita. Sarà nella lista del movimento politico di estrema destra ma non come capolista. Bensì semplice candidata. Questa ci sembra l’ennesima mossa di chi, in cerca di popolarità, cambia mestiere. Da showgirl a militante. Ci sfugge il nesso. Antipatica per questo motivo.

Pamela Anderson. L’attrice è apparsa sul red carpet di Cannes dopo l’annuncio della sua storia con Julian Assange. Ed è sembrata totalmente trasformata. Volto tirato e gonfio, quasi irriconoscibile. Male Pamela, la chirurgia deve migliorare non distruggere, altrimenti che senso ha? Tu poi sei sempre stata un sex symbol in costume e abbronzatura in Baywatch. Antipatica.

Flavio Insinna: simpatico

Bersagliato dal programma Striscia la notizia per i suoi sfoghi durante la trasmissione Affari tuoi, ha risposto con un post su Facebook alle accuse più infamanti. Da quella di femminicidio a quella di essere stato offensivo con alcuni concorrenti. Nel post ha chiesto scusa per i suoi gesti iracondi. E ha spiegato che dopo le arrabbiature ha sempre chiesto perdono dei suoi comportamenti. Al contrario invece di quanto è accaduto per la trasmissione di Antonio Ricci, che ha manipolato la vicenda pur di far alzare gli ascolti. Bravo e umile, simpatico Flavio.

Monica Bellucci. La madrina di Cannes è una donna capace di sognare e portare con fierezza i propri anni senza inseguire il mito della gioventù perenne. Nonostante al Festival fosse presente il suo ex marito Vincent Cassel con la nuova fidanzata ventenne, non si è fatta distrarre dal gossip. Brava Monica, hai fatto onore all’Italia mostrandoti spigliata, capace, ironica e sempre bellissima. Un monumento al made in Italy più efficace del Colosseo.