James Preece: la vita sessuale “normale” annoia

I terapeuti affermano che il sesso rappresenta un quarto della felicità di una coppia. Secondo tradizione, si intende. Tuttavia, nuovi studi smentiscono questa asserzione. La rivelazione è che ci sono prove contraddittorie a riguardo. È chiaro che il sesso contribuisca alla soddisfazione a lungo termine. Soprattutto se nella coppia, le persone si amano. Però, secondo l’esperto di relazioni James Preece, conosciuto anche come “il guru degli incontri”, la vita sessuale “normale” non è così eccitante come si pensa.

“Quando le coppie fanno sesso per la prima volta, sperimentano”, sostiene Preece. E ammette: “il sesso è spesso diverso da come lo conosciamo”. È quel momento in cui si scoprono i gusti, i desideri e le fantasie dell’altro. Tuttavia, con il passare del tempo, tutto questo diventa ovvio. Ebbene sì, si entra in una routine. Si regolarizza tutto, compreso il sesso. Questo significa anche meno sesso.

Le persone credono che chi vive una relazione stabile abbia una attività sessuale viva e duratura. Si sbagliano. Le coppie fanno sesso una o due volte alla settimana al massimo.

“Non crediate che facciano sesso continuamente, la realtà è molto diversa”, conferma James Preece.

“Una causa possono essere ore lavorative diverse e sempre più lunghe. Molte persone si lamentano di essere troppo stanche per fare sesso”. La soluzione al non sesso sono le coccole davanti alla tv. La libido nella coppia è raramente in sintonia. Dunque se uno ha il desiderio ma non è sincronizzato con il proprio partner si possono scatenare dei problemi.

Aggiungiamo il fattore prole. I bambini richiedono tempo. Molto. E nel momento in cui si diventa genitori, si guarda il proprio partner come una persona che si ama, sì, ma non è più così sexy come un tempo. “Una vita sessuale normale è come indossare un comodo maglione piuttosto che un vestito aderente e scollato”. Divertente ma realistica metafora quella del terapista.

Da qui il consiglio: “lasciatevi del tempo per voi, perché il sesso è una parte molto importante in una relazione”. Insieme al sesso per Preece un altro fattore fondamentale è ridere. Sorridere e fare più spesso sesso. Ecco gli ingredienti per essere felici. Quando c’è un clima gioioso la coppia trae dei benefici non indifferenti. Provateci!