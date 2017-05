Matcha Fizz: in un cocktail il rito cerimoniale del tè

Il matcha è un tè giapponese largamente diffuso tra star e modelle per le sue proprietà antiossidanti, il suo colore verde vivace, ma anche la sua versatilità. Dal gelato allo scrub per il corpo, diventa un ingrediente prezioso, da utilizzare in maniera più o meno convenzionale.

E’ il protagonista dei cocktail a base di tè che stanno facendo tendenza. Matcha Martini, il Sour con il whisky, il Mojito, il Green Tea Gimlet con il gin, lo Sake Summer Cocktail. Sono alcuni dei nomi che si diffondono durante la stagione primaverile e che stupiranno durante le serate estive.

Matcha Fizz: benessere effervescente in un cocktail

Il matcha non presenta acidità o zuccheri come i succhi di frutta, vanta una larga gamma di gusti aromatizzati con spezie o agrumi e la sua concentrazione dell’infusione è variabile. Una tazza di questo alimento è l’equivalente nutrizionale di 10 tazze di tè verde. Si presenta in polvere e ha 137 volte più antiossidanti di altri tè. Largamente utilizzato nella tea mixology, è stato protagonista anche alla Tea Masters Cup 2017. La competizione, che vede sfidarsi i professionisti e gli appassionati del tè (la seconda bevanda più bevuta al mondo dopo l’acqua), si è svolta quest’anno a Milano.

Oltre alle conosciute proprietà antiossidanti, aumenta il metabolismo e brucia le calorie, è un disintossicante naturale ed è ricco di clorofilla, fibre e vitamine. Ha la capacità di rilassare il corpo grazie alla presenza di selenio, magnesio e beta carotene. Inoltre abbassa i livelli di zuccheri e colesterolo nel sangue. Ancora: migliora concentrazione e umore.

Aperitivo o long drink, il Matcha Fizz è leggermente dolce, rinfrescante e con note erbose. Ecco la ricetta semplice e gustosa del cocktail.

Ingredienti

2 oz. rum bianco

½ oz nettare di agave

1 cucchiaio crema di cocco

1 cucchiaino matcha in polvere

2 oz acqua gassata o soda

Strumenti: shaker e tumbler

Decorazione: foglioline di menta

In uno shaker, unire tutti gli ingredienti tranne la soda. Agitare vigorosamente con ghiaccio per 1 minuto, poi filtrare sopra cubetti di ghiaccio fresco in un bicchiere highball e guarnire con foglioline di menta.