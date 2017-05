Oggi un po’ instabili nell’umore, più introspettivi e propensi alla riflessione solitaria, anche quando state tra la gente, come vuole d’altro canto Mercurio in bel sestile, pronto a darvi la parola giusta per tutti. Da domani, con il favore della Luna, torna il desiderio di contatto col mondo…

colore: Turchino

Pink Floid, The dark side of the Moon