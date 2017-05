Sandrelli – Tutto il “glam” della settimana

Amanda Sandrelli ospite di Maria Beatrice Alonzi per MBL, all’Hard Rock Cafe di Roma

Due generazioni di artiste a confronto in un’occasione speciale per raccontare il teatro e il digitale, in un incontro inedito, approfondito e ironico. La digital artist ha intervistato in un evento aperto al pubblico una delle donne di teatro più amate in Italia, Amanda Sandrelli, ancora per poco in scena con Boomerang al Sala Umberto di Roma, diretta dal regista Angelo Longoni, insieme a Giorgio Borghetti, Simone Colombari, Eleonora Ivone. Nella foto Maria Beatrice Alonzi e Amanda Sandrelli.

Il Live Aperitivo Tour con lo chef Alessandro Borghese ha fatto tappa a Roma da Obicà Parlamento

Una serata speciale che segna un ritorno alle origini nel primo Mozzarella Bar aperto dal gruppo nel lontano maggio del 2004. Protagonisti della performance live sono i nuovi piattini creati dallo chef in esclusiva per il più famoso Mozzarella Bar del mondo.

Si è passati dalle Zucchine alla Scapece con Mozzarella di Bufala e Pinoli, al Boccone di Mozzarella di Bufala Campana DOP, con Ciauscolo di Visso IGP e Cavolo Cappuccio, passando per Baccalà Mantecato con Chips di Polenta e Mozzarella di Bufala Affumicata, al Supplì al Telefono con Riso, Mozzarella di Bufala, Pomodoro, Pecorino Romano e Basilico, le Crocchette di Patate e Cime di Rapa con Acciughe di Cetara e Mozzarella di Bufala Affumicata. Fino ai Crostini con Friggitelli marinati alle Acciughe e Mozzarella di Bufala e Zeppole. E in più, l’originale Pasta alla Canapa con ragù di verdure e mozzarella di bufala affumicata.

L’Hotel degli Artisti, nel cuore di Roma, è stato palcoscenico del lancio della nuova linea di costumi da bagno “La Farfalla”

Una serata evento all’insegna della moda mare, bollicine e vip che hanno brindato sotto il cielo della Capitale. Tra gli ospiti della serata la testimonial “La Farfalla”Hoara Borselli, la giornalista Lisa Marzoli, l’attrice Francesca Valtorta. Presenti anche l’attrice e conduttrice televisiva Janet de Nardis, l’hair stylist Cristiano Russo, Patrizia Mirigliani, e la conduttrice televisiva, attrice e imprenditrice Paola Perego. I costumi da bagno “La Farfalla” sono stati presentati su installazioni di alluminio e pietra realizzati in esclusiva per l’occasione da Logical Space Design.

Un viaggio nella Roma degli Anni Venti con un turista d’eccezione, Jay Gatsby, dal punto di vista artistico di Roberto Di Costanzo

Gatsby arriva a Roma. Il grande personaggio del romanzo “Il grande Gatsby” di Francis Scott Fitzgerald è il protagonista della nuova personale dell’artista, ritrattista e illustratore Roberto Di Costanzo. “Gatsby in Rome” ha aperto con un vernissage a tema, con imprenditori, giornalisti e artisti in stile anni Venti. Tra i presenti, anche gli attori Francesco Castiglione, attualmente sul set di Don Matteo, e Marcello Maietta, uno dei protagonisti della fiction Rai Il paradiso delle signore. L’esposizione sarà visitabile sino all’ 1 giugno presso il Gatsby Cafè, in Piazza Vittorio Emanuele 106.

Seconda edizione per Bowie BlackStardust, il più importante evento celebrativo dedicato al Duca Bianco

La mostra dedicata al Duca Bianco è il nuovo appuntamento della galleria romana SpazioCima. Quaranta le opere, quaranta gli artisti. L’appuntamento è organizzato da Roberta Cima, Pietro Galluzzi, Giuliano Graziani e Laura Piangiamore. Tra gli artisti presenti durante il vernissage, l’artista bulgaro Ilian Rachov, la italo-giapponese Yuriko Damiani.

Si sono esibiti, con il loro live set acustico, anche la tribute band “TVC 1.5.”. Questa ha proposto con nuovi arrangiamenti le più iconiche hit di Bowie. Tra gli ospiti anche l’attore Graziano Scarabicchi. Parte dell’incasso della vendita delle opere sarà devoluto ad Airc, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.

Shakespeare è “fashion” all’Accademia del Lusso

Giovedì 25 maggio Accademia del Lusso ha aperto le porte della splendida sede romana in via Matera 18 a William Shakespeare, con una live performance dal titolo “Shakespeare in Fashion” trasformando costumi contemporanei in arte per raccontare Amleto, Macbeth e Re Lear. Ad accogliere gli ospiti un gruppo di allievi attori della Scuola Action Pro. Questi si sono esibiti recitando alcuni brani.

I costumi realizzati dagli allievi di Accademia del Lusso hanno trasportato il look dei protagonisti delle opere ai giorni nostri. Curatori del progetto creativo sono Laura Gramigna, direttrice di Accademia del Lusso Roma, la regista Manuela Tempesta e l’attore Giovanni Maria Buzzatti, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Anna Magnani di Roma.

Le studentesse Lorena Riitano e Giulia Chiatroni hanno vinto il Premio 3.0 per aver reinterpretato Shakespeare in chiave moderna. Il premio è stato assegnato da una giuria di blogger ed influencer capitanata da Ida Galati. Composta da Laetitia Chaillou, Roberta Costantino, Nadia La Bella, Esmeralda Evangelista, Federica Muscella, Edoardo Alaimo, Simona Pastore. Sono intervenuti all’evento l’agente cinematografica Alessandra Livadiotti, l’attrice Paola Sambo. Ma anche il cantante Mauro di Maggio, la presentatrice Janet de Nardis, l’attrice Giglia Marra.