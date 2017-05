Borse floreali per un’estate romantica e colorata

Emblema della bella stagione, se c’è un trend che non passerà mai di moda è il floreale. Ogni anno gli stilisti lo riadattano all’estetica del momento, lo manipolano e lo riformulano. Ma non lo escludono mai dalle collezioni primavera estate. Quest’anno, oltre che sui capi di abbigliamento, i fiori sbocciano sugli accessori, rendendo le borse floreali un must di stagione. Per un’estate romantica e allo stesso tempo vivace e giocosa.

Borse floreali tra romanticismo e leggerezza

Il bianco è il colore dell’estate per antonomasia, e fa da sfondo alle borse floreali di Bi-Bag, marchio Made in Italy di accessori e bijoux. La collezione White sfoggia margherite dal capolini colorati che vivacizzano il candore delle borse. A mano e a tracolla.

Blugirl dona un tocco chic e giocoso alle borse della bella stagione decorando di applicazioni le tracolle in ecopelle effetto coccodrillo. Fiori e borchie si posano su shopper, modelli a secchiello, cross body, clutch e bauletto. Giocando ad accordarsi con i toni del blu, del marrone, del nero ma anche del rosso e del rosa cipria delle borse.

Nella collezione di Gasb l’iconica G3, trasformabile grazie alle identificative clips turchesi, si veste dei colori di un giardino a primavera. Arbusti in fiore, gerbere, rose: le borse floreali del brand sono un vero bouquet multicolore. In pvc con tracolla staccabile e manici in pelle.

Anche in casa Keys i fiori danno il loro contributo agli accessori, in cui la primavera e i suoi colori diventano must di stagione. Come nella shopper con manici a mano bianca stampata con pattern floreale multicolore effetto acquerello.