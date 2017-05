La Luna in secca opposizione turba il tono emotivo in voi spesso trattenuto. Affiorano alla memoria esperienze passate mentre l’umore prende pieghe impreviste, ma la forza della vostra mente riuscirà a venirne a capo: Mercurio in eccellente trigono vi farà mettere ordine anche nelle profondità del cuore

colore: Rosso di Cuori

Jax Jones, You don’t know me