Dolci estivi, ricette: cupole delicate alla fragola

Dolci estivi, ricette: ossia come non rinunciare ai sapori più freschi in vista del grande caldo che verrà? Ecco non si può. Perché nella vita bisogna godere dei piaceri del palato offerti dalla cucina.

Per questo spesso i dessert estivi sono a base di frutta, con ricette leggere che non appesantiscano troppo lo stomaco. Ma attenzione perché non devono certo deluderlo. E quindi oggi vi proponiamo un dolce di Pan di Spagna imbevuto di fragole dolci in formato mini, da monoporzione. La ricetta originale è del blog Giallo zafferano.

Dolci estivi: ecco le cupole rosa alla fragola

I dolci in questione sono delle cupole preparate con il Pan di Spagna farcite all’interno e ricoperte con una fresca crema alla fragola. Ecco come prepararle.

Ingredienti per la base di pan di spagna (15 delizie). Albumi 300 g, tuorli 150 g, zucchero 300 g, farina 00 300 g, scorza di limone 1.

Per la crema alle fragole. Tuorli 200 g, zucchero 200 g, burro 200 g, fragole purea 200 g, sciroppo di fragole 100 g, gelatina in fogli 20 g, panna fresca liquida 500 ml, zucchero a velo 50 g.

Per la bagna. Acqua 200 ml, zucchero 200 g, maraschino o essenza di fragole q.b.

Dolci estivi, cupole rosa alla fragola: preparazione

Preparazione. Per preparare le delizie alla fragola, montate gli albumi a temperatura ambiente con uno sbattitore e quando cominceranno a diventare bianchi aggiungete un terzo di 150 gr di zucchero. Lasciate montare per un minuto e poi aggiungete un altro terzo di zucchero e poi l’altro terzo dopo un altro minuto. Montate i tuorli con l’altra metà dello zucchero per almeno 7-8 minuti. Quando i due composti saranno pronti, mischiateli assieme in una ciotola capiente con delicatezza per non farli smontare.

Unite la farina preventivamente setacciata in ciotola e la scorza di un limone di Sorrento. Poi mettete il composto ottenuto in una tasca da pasticcere e spremetelo nelle forme a mezza sfera del diametro di 7-8 cm.

Infornate in forno statico già caldo a 180° per circa 20 minuti. Sfornate le mezze sfere, lasciate intiepidire, quindi estraetele dalle forme e lasciatele raffreddare completamente su di una gratella. Mettete a bagno in una ciotola con acqua fredda la gelatina in fogli per almeno 10-15 minuti. Preparate la crema alla fragola frullando le fragole e passandole al setaccio: dovrete ottenere 200 gr di passata di fragole.

Ponete in un pentolino lo zucchero, la passata di fragole e lo sciroppo. Fate sciogliere lo zucchero a fuoco dolce. Con una frusta sbattete i tuorli rompendoli e poi versate sopra di essi, sempre sbattendo, lo sciroppo di fragole. Ponete il tutto in un pentolino, lasciate arrivare a bollore e poi aggiungete il burro a pezzetti. Quindi mescolate per 2 minuti, poi aggiungete la gelatina in fogli ben strizzata, mescolate qualche secondo e togliete dal fuoco.

Manca ancora un po’ alla fine

Versate la crema ottenuta in una ciotola larga e bassa che ricoprirete con della pellicola trasparente che poggerete sulla crema. Fate raffreddare in frigorifero. Montate la panna e unitela alla crema di fragole.

Preparate la bagna per inzuppare le delizie sciogliendo lo zucchero con l’acqua sul fuoco e aggiungendo a questo sciroppo l’essenza o il liquore scelto; lasciate raffreddare la bagna. Scavate le delizie al centro, inzuppatele leggermente con la bagna e riempite le cavità con la crema alle fragole. Poi tappate il buco con una fetta di pan di spagna presa dalla base del tappo tolto da ognuna di esse e adagiatele su di una gratella. Allungate la crema avanzata con qualche cucchiaio di panna liquida o con del latte e ricopriteci le sfere lasciando colare la crema in eccesso.

A questo punto decorate la delizia alla fragola con dei ciuffetti di panna montata e con delle fragoline di bosco a piacere. Mettete le delizie alla fragola in frigo fino al momento di servirle.