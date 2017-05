Flower Experience: l’arte floreale in Umbria

A pochi chilometri da Todi, nell’Umbria più pittoresca, si trova Roccafiore, hotel e spa Anthea collocato in un vero eden naturalistico. E’ qui che gli amanti della natura, del verde e soprattutto dei fiori sono invitati in occasione della Flower Experience. Si tratta di 8 appuntamenti che hanno per tema l’arte floreale. Decorare con i fiori, abbellire la tavola, le pietanze, fare ghirlande e confezionare regali. Se amate la flower art segnatevi questi appuntamenti.

Flower Experience in un paradiso naturale

Emblema di bellezza per antonomasia, il fiore che sboccia (dal greco Anthea) allieta la tavola e le pietanze, colora il giardino e decora gli ambienti centro benessere. E può farlo anche a casa vostra seguendo i consigli dei flower artists di Agave events&wedding. In collaborazione con l’agenzia di Terni, Roccafiore offre la possibilità di partecipare a workshop e laboratori a tema floreale. Dalla potatura delle rose alle creazioni artistiche autunnali: ogni stagione è buona per una Flower Experience. Il format prevede due ore di corso per ogni appuntamento, seguite dalla possibilità di godere di due ore di relax nella spa.

Ma bando alle ciance: il calendario dei prossimi eventi, che trovate al completo sul sito ufficiale, comprende un laboratorio per decorare torte con i fiori. Tra wedding cake e classiche torte di compleanno, il 19 giugno gli ospiti potranno imparare ad abbellire le creazioni pasticcere con la flower art. Seguiranno laboratori per creare centrotavola con frutta e verdura di stagione (a settembre). Workshop per allestire e decorare la casa con i profumi del bosco. In autunno inoltrato si svilupperà il tema delle ghirlande natalizie e quindi dei centrotavola per le feste. Gli eventi passati hanno insegnato agli ospiti a preparare bouquet primaverili, raccogliere fiori ed erbe selvatiche, preparare centrotavola pasquali.