Trasferimenti aeroportuali: quando costano più del viaggio

Quali sono le città più care in Europa per i transfer dall’aeroporto all’albergo

I trasferimenti aeroportuali, meglio conosciuti come Transfer, sono sotto inchiesta. Gli ultimi sondaggi in riferimento al mercato inglese, infatti, hanno rivelato che troppo spesso superano il prezzo del volo. Spendere più in trasferimento dall’aeroporto all’hotel che per il volo stesso è un fatto che coinvolge ben un terzo degli aeroporti in Europa. Molte compagnie di viaggi potrebbero incoraggiare a prenotare un transfer ancor prima del volo. Ma bisogna fare attenzione. In quanto ci potrebbero essere amare sorprese una volta atterrati. Alcuni turisti, infatti, finiscono per pagare più di quattro volte il costo dei propri biglietti aerei solo per essere portati dall’aeroporto all’albergo.

TRASFERIMENTI AEROPORTUALI: LE CITTA’ PIU’ CARE IN EUROPA

La città più cara per un transfert è risultata Ginevra. Per un percorso di poco più di 15 chilometri si arriva a spendere anche 170,92 sterline nel mese di giugno. Un prezzo da capogiro. Soprattutto considerando che un volo dalla città svizzera per Manchester arriva a circa 37 sterline per un viaggio di andata. Secondo podio per il transfer più costoso spetta alla Danimarca. La spesa da Copenaghen si aggira introno a 179,67 sterline di media. Calcolando che un volo dagli aeroporti della capitale danese per Manchester con un viaggio di circa 1 ora e 50 minuti arriva a costare solo 50 sterline va da se che la situazione è a dir poco paradossale.

Sono altrettanto costosi i trasferimenti dall’aeroporto di Belfast che arrivano a 165,26 sterline quando un volo ne costa circa 40 e quelli a Weeze, in Germania, che costano 147,19 sterline. In molti si chiedono se nella classifica sono inclusi anche voli italiani. La risposta è purtroppo affermativa. Tra gli aeroporti che vantano il transfer più costoso sono infatti inclusi quello di Napoli, quello di Firenze e quello di Catania Fontanarossa.

TRASFERIMENTI AEROPORTUALI: LE CITTA’ MENO COSTOSE

Mentre tra i meno costosi appare Milano, una delle destinazioni con i prezzi più vantaggiosi assieme a Mosca. Altri paesi che includono transfer particolarmente esosi sono Francia, Norvegia, Portogallo e Spagna. I dati sono stati analizzati dagli esperti dell’agenzia britannica Flightdeleys. Che hanno preso in considerazione i costi medi di tutti percorsi di trasferimenti aeroportuali disponibili nella giornata del 1 giugno. Ma anche delle tariffe del treno e di quelle dei taxi privati. Il tutto su un campione di 80 diversi aeroporti europei delle destinazioni più popolari. I costi sono quindi stati confrontati con i voli per le destinazioni nella stessa data in partenza dall’aeroporto di Manchester. Coloro che sono alla ricerca di una vacanza economica dovrebbero considerare come destinazione Bruxelles. Qui i costi di trasferimento sono inferiori a 30 sterline.