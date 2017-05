Chat e app: le parole da non usare per descrivervi

Timido ed onesto, felice ed intelligente: quali appellativi usare per il vostro profilo e quali no?

Single è bello. Ma solo se si è online. E in chat. Che siate su Facebook o Instagram, Tinder o Meetic, Grindr o Her, poco conta. L’importante è essere presenti nell’etere. Non si sa mai che, magari, l’amore, più o meno eterno, possa passare da lì. E se precedentemente abbiamo parlato di come le foto siano importanti e condizionino profondamente l’interesse nei confronti dell’altro, sappiate che anche le parole hanno la loro importanza.

Ecco alcuni consigli per non fare brutte figure in chat. O per avere maggiori probabilità di successo.

Una ricerca, che ha coinvolto 400mila profili di dating su un sito web utilizzato per collegamenti extraconiugali, ha elencato le parole da evitare. A cominciare da stati di apertura sociale come “felici” o “timidi”. Questi, infatti, rischiano di rimanere a bocca asciutta. Tra le altre parole da usare, invece, “fiducioso” e “onesto”.

Entriamo nel dettaglio. Soltanto lo 0,3 per cento degli uomini e lo 0,4 per cento delle donne hanno sottolineato un interesse nei confronti di una persona che si è descritta come “felice”. Una parola come “onesto”, invece, è stata considerata buona. Soprattutto dalle donne. Con il 13 per cento che sostiene che questo sia un tratto chiave in un partner.

Anche appellativi quali “umoristico”, “intelligente”, “romantico” e “affettuoso” sono graditi per entrambi i generi. I ricercatori hanno scoperto che le persone che sembravano avere un’immagine online altamente curata e che vantavano qualità per stile di vita e per aspetto sono considerate meno attraenti.

Altri studi hanno anche riscontrato che, in chat, esagerare i tratti della propria personalità è spesso la prassi. Ciò, però, crea delle aspettative. Ecco perché i ricercatori hanno coniato questo teorema: “il profilo è come una promessa”.