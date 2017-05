Eterna giovinezza: piccoli trucchi per ingannare il tempo

La macchina del tempo non esiste ma efficaci rimedi estetici per sembrare più giovane sì: ecco i consigli del magazine Good Housekeeping

Chi ha visto il film “La morte ti fa bella” ricorderà la caccia all’elisir di eterna giovinezza che tanto ha fatto impazzire le protagoniste, Goldie Hawn e Meryl Streep. L’obiettivo? Essere belle, costi quel che costi. Nella vita reale non esistono pozioni magiche che permettono di fare il patto con il diavolo ma, tuttavia, è possibile cercare di camuffare i segni dell’età.

Eterna giovinezza: le regole per non invecchiare

Parola del magazine Good Housekeeping. Per dimostrare qualche anno in meno non c’è bisogno di ricorrere a procedure cosmetiche o trattamenti costosi. Basta infatti scegliere la crema giusta, mangiare sano e fare attività fisica et voilà, il proprio aspetto risulterà più giovane e luminoso. E l’eterna giovinezza sarà più facile da conquistare!



Fare sport stimola la produzione di collagene

Fermare il tempo è impossibile ma, al fine di preservare il proprio aspetto, perché non pensare a come rallentare l’invecchiamento? Basta semplicemente fare sport. Anche solo 30 minuti di esercizio alla settimana possono essere sufficienti al fine di stimolare il collagene – parola di Rachel Nazarian, dermatologo presso il centro Schweiger Dermatology di New York.

Acido ialuronico

Quando c’è da scegliere un prodotto per il viso meglio prediligere le creme che contengono l’acido ialuronico in quanto assicurano un ottimo grado di idratazione dei tessuti cutanei. Un esempio? Il magazine suggerisce la Olay Regenerist Micro-Sculpting che, oltre all’acido ialuronico, contiene peptidi e niacinimide, utili per ridurre l’aspetto delle rughe e migliorare la consistenza e l’elasticità della pelle.

Limitare lo zucchero

No agli alimenti ad alto contenuto di zuccheri. A quanto pare la dolcezza è nemica: andrebbe ad accelerare il processo di invecchiamento della pelle. E’ così che, infatti, compaiono le rughe – fa notare Nazarian. Meglio prediligere alimenti naturalmente zuccherati.

Fare il pieno di antiossidanti

Una dieta ad alta percentuale di antiossidanti può combattere l’azione dei radicali liberi causati dal sole, dall’ambiente, dallo stress etc. Consumare frutti di bosco – lamponi, mirtilli, fragole e more – permette di migliorare la salute e la qualità della pelle.

Avere un sonno costante

Dormire per almeno sette-otto ore consente alla pelle di rigenerarsi – afferma Anne Chapas, M.D., fondatore e direttore medico di Union Square Laser Dermatology. “Le cellule staminali della pelle del corpo si rigenerano di notte per aiutare a riparare i danni che si verificano durante il giorno” – precisa il dottore.

Applicare la crema solare sulle mani

Utilizzando la protezione solare sulle mani, in particolare durante la guida (i raggi UV possono penetrare dal finestrino), è possibile tutelarsi dalla formazione di macchie scure, uno dei segni tipici dell’età- parola del dottor Liotta.

Prendersi cura del collo

Anche il collo, al pari del viso, è minacciato da fattori come inquinamento etc. Raramente però ottiene le dovute attenzioni. Suggerita a tale proposito la crema Olay Regenerist Night Recovery Cream da applicare prima di andare a letto. Essendo ricca di amino-peptide, aiuta a idratare la pelle e, inoltre, potenzia la rigenerazione cellulare notturna.