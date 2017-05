Fertilità: 9 ragioni che possono comprometterla

E’ noto che oggigiorno si rimanda la decisione di fare un figlio ad un’età che un tempo si considerava ‘avanzata’. Accade per diverse ragioni socio-culturali, in particolar modo per la difficoltà dei giovani di trovare un lavoro che permetta loro di avere una solidità finanziaria. Addirittura vi sono studi che collegano l’aumento dei prezzi delle case alla diminuzione della genitorialità. Lo riporta il Telegraph, assieme ad un elenco di fattori che possono compromettere la fertilità femminile, e che potrebbero essere tra le ragioni – sottovalutate – di una diminuzione delle nascite.

Fertilità a rischio per ragioni insolite

Turni di lavoro. Le donne che lavorano per turni che includono la notte sembrano avere una minore produzione di ovuli, secondo uno studio dell’Università di Harvard.

Sollevare pesi. I lavori manuali pesanti sono un altro fattore che può avere un impatto sull’ovulazione, afferma lo stesso studio sopra citato.

Bere troppe bibite. Soft drinks e bibite zuccherate potrebbero giocare un ruolo particolare sulla fertilità se consumate frequentemente. Gli zuccheri, i dolcificanti, gli additivi che contengono sono potenziali nemici della fertilità.

Mangiare male. Le diete poco sane peggiorano la qualità degli ovuli, ma anche degli spermatozoi. E in caso di obesità l’impatto è anche maggiore. Lo affermano due studi.

Lavorare in un ambiente stressante. Lo stress è nemico della salute, anche quella degli organi riproduttivi. Uno studio ha riportato che le donne che lavorano in finanza hanno meno probabilità di concepire delle insegnanti sottoponendosi alla procreazione assistita.

Altri ‘nemici’ della fertilità

Alcolici. Bere alcolici con frequenza ha un impatto negativo sulla possibilità di concepire.

Tonsille e appendice. Aver subito un intervento di rimozione di tonsille o appendice può aver migliorato il sistema immunitario in alcune donne. E di conseguenza, si suppone, questo favorirebbe le chances di rimanere incinte.

Herpes. Alcuni studi riportano che tra le donne non fertili c’è la ricorrenza del virus dell’herpes. Ma il legame non è ancora stato spiegato.

L’uomo che dorme troppo. Gli uomini che dormono troppe ore (o troppo poche) abbassano la loro fertilità, afferma una ricerca.