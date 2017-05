Giardinaggio per contrastare l’obesità infantile

L’obesità infantile è un fenomeno in espansione a livello globale. Per contrastarla potrebbe essere efficace un bel corso di giardinaggio. Sì, avete letto bene: giardinaggio contro i chili di troppo nei bambini. E’ il risultato di uno studio condotto dall’University of California che riporta il Daily Mail. Dalle attività di gardening i bambini traggono molti benefici. Tra cui un evidente miglioramento delle abitudini alimentari.

Contro i chili di troppo, proviamo il giardinaggio

Non si tratta di calorie bruciate nel dedicarsi a piante e germogli. Il giardinaggio è direttamente proporzionale al dimagrimento nei bimbi per altre ragioni. Trascorrere tempo all’aperto, dedicarsi al ciclo di vita della pianta, raccoglierne i frutti al momento giusto sembra essere una sorta di ‘molla’ che fa scattare nei bimbi la consapevolezza dell’alimentazione sana. Per condurre lo studio sono stati creati dei laboratori di giardinaggio e orticoltura dedicati ai bimbi di 9 – 10 anni in diverse scuole californiane. Gli ortaggi raccolti venivano poi utilizzati per lezioni di cucina o potevano essere portati a casa. Molti venivano utilizzati per le mense scolastiche. Secondo i ricercatori, nel lasso di tempo di un anno i bambini che hanno partecipato ai laboratori di giardinaggio proposti sono dimagriti. E’ diminuito il loro indice di massa corporea. E anche il rapporto vita-fianchi. In totale, si è calcolato un declino del sovrappeso dal 55.6% al 37.8%.

Si suppone che questo dimagrimento sia legato alla consapevolezza che si genera rispetto al cibo e agli stili di vita sani. I bambini che comprendono da dove vengono le verdure tendono a mangiarne di più. Conoscere il ciclo del cibo, dall’orto alla tavola, li invoglia verso scelte più sane tra gli alimenti che hanno a disposizione. E, sempre stando allo studio, sembra che anche la questione delle porzioni adeguate venga meglio compresa. In pratica, i bimbi si avvicinano ad uno stile di vita sano e ad un’alimentazione consapevole grazie al rapporto con la terra e le piante. Ovviamente c’è anche la componente dell’attività fisica che il giardinaggio richiede da considerare. Insomma, il giardinaggio veicola un messaggio positivo, ottima ragione per incitare i bimbi (ma anche gli adulti) a praticarlo.