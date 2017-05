Occhiali rosa per sguardi pieni di romanticismo

Gli occhiali rappresentano un accessorio utile, in termini di praticità, in quanto proteggono dai raggi di sole ma, allo stesso tempo, avvolgono lo sguardo di fascino e mistero. Ogni modello è reso unico tanto dalla forma, ora tonda, rettangolare, a gatto o a farfalla, quanto dal colore. Per le eterne romantiche, a portare un tocco di romanticismo sono loro, gli occhiali rosa. Parliamo di una delle tonalità più glamour della Primavera/Estate 2017. Impossibile non subirne il fascino. E il richiamo.

Occhiali rosa: la moda percorre la vie en rose

Che sia pallido o acceso, antico o moderno, il rosa, a prescindere dalle sue gradazioni, è l’assoluto protagonista. Il discorso non riguardo solo scarpe e borse. Anche gli occhiali da sole si vestono in maniera accattivante. Sono pronti ad assecondare la voglia di femminilità di tutte le Barbie dell’era moderna.

Tra le proposte eyewear più cool del momento ci sono, ad esempio, gli occhiali firmati Carrera by Safilo. Vivid è la nuova montatura pilot ultra-leggera. A caratterizzare questo modello una finitura opaca in acciaio inossidabile tagliato al laser.

Lunga vita al marmo

Parlando di materiali, impossibile non far cadere l’occhio sull’unicità di Budri. L’azienda emiliana, forgiando il marmo, realizza piccole sculture da indossare. I suoi modelli, come il Bernini in marmo rosa alba, sono un tributo all’arte italiana. La leggerezza e la calzata perfetta li rendono particolarmente appetibili.

W le rotondità

Jimmy Choo, invece, con l’occhiale da sole Rosy, propone un frontale dalla forma arrotondata in metallo ultra-light con tanto di inserti in plexiglass glitter sul profilo superiore. A completare il tutto dettagli in metallo oro e le lenti piatte. O ancora il modello Montie, un’inedita reinterpretazione del mitico crystal fabric, tessuto inserito tra diversi strati di acetato trasparente, in grado di conferire all’occhiale un’allure ricercata.

Il doppio ponte in metallo e le lenti arrotondate ultra-flat sottolineano il carattere moderno del modello. I colori? Si va dal marrone opalino con lenti marroni, cristallo milky con lenti rosa al prugna con lenti grigio chiaro. E ancora grigio scuro con lenti marroni o verdi, grigio opalino con lenti grigie.

Polaroid, invece, recupera un best seller degli anni ’70. Un occhiale rotondo oversize super femminile, leggero e facile da indossare con finiture in metallo brillante con lenti a specchio.

Un altro stilista che ha dato il meglio di sé è Marc Jacobs che riporta ai mitici anni ‘60 con questo occhiale dalla forma ovale in acetato e dai volumi importanti. Il logo double-j, in metallo sulle aste, è integrato nella cerniera.

Tra gli occhiali rosa figura anche il Ch Carolina Herrera. Questo raffinato cat eye, moderno ed elegante, presenta un effetto sfumato sul frontale. Si va dai toni più scuri fino al rosa tenue: quel che ci vuole per vestire di originalità.

Romanticismo puro con le rose di WooDone

Gli occhiali da vista non sono da meno. A dimostrarlo WooDone, una montatura che racchiude, in ogni modello, la qualità altoatesina, il design italiano e la precisione tedesca.

Un vero inno alla natura. L’occhiale in legno, infatti, è interamente rivestito da petali di rosa provenienti dalle montagne altoatesine.