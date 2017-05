Smoothie d’estate con le proprietà delle prugne

Benessere e freschezza: 3 ricette da preparare in casa per rimanere in forma anche con il caldo

Smoothie d’estate: un’ottimo modo per rimanere in forma e combattere il caldo. Se poi l’ingrediente principe è la prugna, il benessere è assicurato. In particolare, le prugne secche sono fonte di antiossidanti, fibre solubili, sali minerali e vitamine. Detox, drenante, anti-age, per la bellezza dei capelli o per l’abbronzatura. In ogni smoothie d’estate si può trovare un valido alleato grazie alle Prugne della California. Eccellente fonte di fibra, naturalmente privo di grassi e di zuccheri aggiunti e con vitamina K, B6, potassio e manganese, questo superfood non può mancare nella rémise en forme in vista dell’estate.

In collaborazione con la food blogger di Peperoni e Patate, Teresa Balzano, e la dietista nutrizionista An-namaria Acquaviva, il California Prune Board propone gustose ricette per ottenere risultati sorprendenti.

Smoothie d’estate: drenante

Avete bisogno di : 2 Prugne della California; 2 fette d’ananas; 1 cetriolo; 2 gambi di sedano; succo di un lime; 3-4 foglioline di menta; 3 cubetti di ghiaccio.

Lavare, sbucciare e tagliare a fette la frutta e la verdura; togliere i filamenti esterni al sedano. Mettere il tutto in un frullatore, aggiungere le foglioline di menta, il succo del lime e il ghiaccio e frullare fino a ottenere un composto liscio e cremoso. Il ghiaccio può essere aggiunto solo alla fine per mantenerlo in pezzi.

Estremamente leggero, questo smoothie può essere lo spuntino per ogni ora del giorno! “I vegetali contenuti in questo smoothie sono molto ricchi d’acqua (ne contengono fino al 97%). Sedano e centriolo sono poveri di calorie e hanno un effetto altamente drenante grazie al contenuto di potassio e al basso contenuto di sodio. L’ananas, invece, contiene bromelina, un enzima con azione diuretica che favorisce anche la digestione. Ricche di fibre e dal basso indice glicemico, le Prugne della California contribuiscono a disintossicare l’organismo e aggiungono dolcezza naturale alla composizione. Questo smoothie è la bevanda ideale per idratarsi, combattere la ritenzione idrica con gusto”, spiega Annamaria Acquaviva.

Smoothie d’estate: bellezza per i capelli

3 Prugne della California; 4 pugni di spinaci novelli; Succo di mezzo limone; 1 papaya; 10-15 mirtilli; 1 cucchiaino di curcuma; 3 cubetti di ghiaccio; semi di girasole.

Lavare la frutta e la verdura; sbucciare e tagliare a pezzi la papaia e versare tutti gli ingredienti nel boccale di un frullatore. Aggiungere poi la curcuma e il ghiaccio e frullare fino a ottenere uno smoothie liscio. Versare nel bicchiere e completare con i semi di girasole. Aggiungere semi oleosi o frutta secca per potenziare le proprietà dello smoothie.

“Questo smoothie nutre e favorisce la naturale bellezza dei capelli grazie alle proprietà degli ingredienti scelti. Primi fra tutti gli spinaci: contengono ferro (meglio assorbito poiché spruzzato con succo di limone) – la cui carenza può essere causa di caduta di capelli – e luteina, utile per il corretto funzionamento del ricambio cellulare e per ridurre l’eccesso di secrezione sebacea. Anche le Prugne della California danno il loro contributo grazie alla presenza di vitamina B6, regolatrice della secrezione di sebo, e del rame, nutriente antiossidante che contribuisce a rendere più intenso e uniforme il colore dei capelli, che sole e salsedine possono rendere opaco e spento. La vitamina E contenuta nei semi di girasole, invece, è un potente antiossidante biologico che contrasta la formazione di radicali liberi, previene l’invecchiamento precoce e quello dovuto ai raggi solari. Infine la curcuma agisce come antiossidante e spazzino dei radicali liberi”, commenta Annamaria Acquaviva.

Smoothie d’estate per l’abbronzatura

2 Prugne della California; 1 carota cotta al vapore; 1 pesca; 2 fette di melone ; 4-5 fragole; 1 vasetto di yogurt bianco.

Lavare la carota e falla cuocere a vapore. Nel frattempo, sbucciare e tagliare a pezzi la pesca e il melone, lavare le fragole. Versare tutto nel blender; appena cotta, aggiungere la carota tagliata a pezzetti, lo yogurt e avviare il mixer. Frullare fino a ottenere un composto omogeneo. Perfetto per iniziare la giornata all’insegna del gusto e del benessere.

“La frutta di stagione con colore rosso, giallo, arancio – come carote, pesche, melone – è ricca di carotenoidi, utili per preparare la pelle al sole, precursori della Vitamina A. Per favorire l’assimilazione di questa vitamina liposolubile che apporta benefici all’epidermide e favorisce l’abbronzatura, è bene abbinarla a un componente lipidico, come lo yogurt, o favorire una breve cottura, come per la carota. Per ottenere un colorito gradevole e uniforme sono d’aiuto le Prugne della California, grazie alla presenza di un nutriente antiossidante quale il rame che, insieme a quercitina e acido ellagico e agli antiossidanti delle fragole, combattono i radicali liberi e l’invecchiamento precoce della pelle”, spiega Annamaria Acquaviva.