Quando il ritocchino non è tanto ‘ino’: 13 casi esilaranti

Victoria's Secret Instagram Vogue ha pubblicato questa foto di Miranda Kerr su Instagram dopo il Victoria's Secret Fashion Show del 2012. Ma... scorri la foto! Instagram/Miranda Kerr Ma quando l'ha ripubblicata Miranda Kerr qualche tempo dopo, la sua vita era decisamente più sottile... Lindsay Lohan/Instagram Lindsay Lohan ha esagerato con le curve: anche la porta ha la forma del suo sedere ritoccato... Kylie Jenner/Facebook Nel dare un sistemata al giro vita, Kylie Jenner si è dimenticata di raddrizzare la tenda.... Beyonce.com Beyonce si è snellita un pò le cosce, ma ha lasciato il gradino un pò storto... @arianagrande/Instagram Sulle copertina del suo album "Focus", Ariana Grande ha una mano insolitamente lunga. @hungvanngo/Twitter Selena ti sei accorta che la tua porta si è piegata?? Ci riferiamo ovviamente alla porta che si intravede alla destra della star. @victoriassecret/Instagram Anche Martha Hunt ha avuto un problemino con Photoshop: sarà un gomito quello che spunta da dietro la sua collega? @taylorswift/Instagram Taylor Swift in vacanza con le amiche. Ma cosa è successo alla ringhiera della barca?? @johnmayer/instagram Questo selfie di John Mayer non sarà un pò innaturale? @gordongram/Instagrm Questa è la foto postata su Instagram da Gordon Ramsay... @krisjenner/Instagram ... mentre questa è la foto postata da Kris sul suo Instagram: notate qualche differenza?? @ladygaga/Instagram Lady Gaga fa ginnastica. Peccato il pavimento della palestra sia un pò sbilenco... Occhio Gaga, potrebbe essere pericoloso! @britneyspears/Instagram Britney Spears ha davvero esagerato: a parte la vitina da vespa, ma vogliamo parlare della grana della pelle? Sembra un Barbie!

Star e photoshop: un connubio difficile. Le celebrities photoshoppate non sono un grande novità. Le abbiamo viste sulle copertine delle riviste per secoli. E con i social media, le celebrità sono ora in grado di pubblicare le versioni digitalmente modificate se stesse.

Star e photoshop. Eccesso di ritocco

Come tendenza, la celebrità photoshoppate sono spesso criticate per la promozione di standard di corpo irrealistici che, nel peggiore dei casi, possono rendere la star ‘quasi disumana’.

Ed è abbastanza pervasivo. Molte star, da Kylie Jenner a Beyoncé, sono state accusate di vendere immagini falsificate di se stesse online. Ecco le 14 accuse di eccesso di Photoshop che tutti hanno notato. Continua a scorrere le foto che seguono.

