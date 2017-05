Eataly Mosca: apre il secondo store più grande al mondo

Era il 2007 quando il primo Eataly aprì a Torino. Uno store di alimentari sui generis, che punta sull’eccellenza gastronomica italiana, sulla ristorazione e sulla didattica. Frutto del genio imprenditoriale di Oscar Farinetti. Tutti sanno che da lì in avanti Eataly è diventato un impero globale – o poco ci manca. Dopo Torino, Roma, Bologna, Bari, New York, Chicago, San Paolo, Tokyo, Copenhagen, Monaco, Seul, Doha e chi più ne ha più ne metta, è arrivato il momento di Eataly Mosca. La catena ha inaugurato la sua nuova sede nella capitale russa (il primo store nel Paese). Al quarto piano del centro commerciale Kievsky, vicino all’omonima stazione.

Eataly Mosca: piccola variazione del format

Eataly Mosca ai avvale di una maggiore produzione in loco. Per aggirare le restrizioni commerciali della Russia su alcuni prodotti gastronomici europei, Eataly dovrà produrre diverse materie prime in loco. E naturalmente lavorarle lì. Si tratta di alcuni tipi di formaggio in particolare, il cui latte sarà russo, ma la produzione casearia rispecchierà quella tradizionale italiana. Alcuni formaggi che necessitano di lunghe stagionature arriveranno invece da paesi non sottoposti all’embargo.

Insomma una variazione sul classico format, che per il resto rispecchierà i valori di mercato, ristorazione e didattica che caratterizzano la catena nel mondo. Eataly a Mosca sarà grandissimo, il secondo più grande del mondo, afferma l’azienda. 7.000 metri quadrati e circa 900 posti a sedere. 19 punti ristoro tra cui 2 caffetterie, 11 corner take away, 6 ristorantini tematici, un ristorante gourmet e 6 laboratori di produzione a vista di mozzarella, formaggi, birra, gelato, pane e pasticceria. Circa 400 dipendenti, di cui 35 tra chef e sous chef. “Siamo finalmente arrivati a Mosca, una delle città più belle e dinamiche del mondo… Eataly Mosca ha grandi dimensioni e lascia al visitatore grandi emozioni, proprio come la città stessa. Eataly Mosca non stupirà solo i moscoviti ma anche i turisti, poiché rappresenta la vera essenza dell’Italia, quella delle straordinarie eccellenze gastronomiche realizzate nel rispetto delle tradizioni e della storia del nostro Paese” ha affermato Oscar Farinetti. Accanto alle eccellenze italiane (6.000 prodotti), sono stati selezionati anche prodotti russi di altissima qualità.

Il concept e la didattica

Ogni punto vendita Eataly ha un concept, un valore immateriale al quale si ispira. Eataly Mosca è dedicato all’Arte e alla Letteratura. Mosca è la capitale dell’arte russa, ed è luogo di nascita di molti grandi movimenti artistici e letterari. Il nuovo punto vendita proporrà quindi cene letterarie speciali, mostre d’arte, sarà palcoscenico per concerti ed eventi speciali. Eataly Mosca ospita inoltre La Scuola, un’aula per lezioni di cucina e degustazioni. Attraverso i tour guidati inoltre, lo store si impegnerà a far conoscere la biodiversità e le tradizioni enogastronomiche italiane.