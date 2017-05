Ormoni femminili e virilità maschile: cocktail di felicità

Ormoni femminili e virilità maschile: un tempo era l’ “odore”. Gli uomini sono in grado di sentire il “profumo” di una donna in ovulazione. La prova arrivava nel 2010 da uno studio della Florida State University (Usa). Una pozione irresistibile per l’uomo quando la donna è nel periodo di fertilità e gli ormoni sono al massimo dell’attività. Lei, soprattutto agli occhi di lui, diventa più attraente e questo aumenta in modo esponenziale le possibilità di successo nella conquista.

Stessa Università e stesso argomento: ma con conclusioni diverse. Oggi l’Ateneo americano scopre che le mogli più soddisfatte sono quelle che hanno mariti virili. Ma solo quando sono “fertili”. Ormoni femminili e virilità maschile tornano sotto la lente della ricerca per spiegare la serenità di coppia.

Ormoni femminili e virilità maschile: il segreto di un matrimonio felice

La ricerca rivela che le donne con un partner “dominante” hanno più probabilità di vivere relazioni soddisfacenti. Soprattutto quando il gentil sesso è nel periodo di ovulazione. Gli scienziati suggeriscono che ciò potrebbe essere spiegato dal desiderio inconscio di una donna di avere figli con un uomo “mascolino”. Le donne infatti si sono evolute con l’istinto di riprodursi e la scelta di compagni dominanti nasconderebbe l’esigenza di trasmettere geni “forti” ai figli.

Lo studio ha anche sottolineato come gli uomini otterrebbero ottimi risultati comportandosi virilmente durante l’ovulazione della partner. I ricercatori della Florida State University hanno chiesto a coppie di sposi di completare un test ogni sera per 14 giorni. Tra le domande alle donne: fertilità e soddisfazione nel matrimonio giorno per giorno. Per gli uomini, il questionario si dirigeva su quali giorni si sentissero più “virili”. Le donne davano punteggi più alti ai partner mascolini proprio durante i loro periodi più fertili.

Ormoni femminili e virilità maschile: la felicità è nel riprodursi

La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Evolutionary Behavioral Sciences. La relazione tra ovulazione femminile e virilità maschile è dunque basata sull’istinto della donna a riprodursi. Le donne con partner “meno maschili” infatti non hanno riportato cambiamenti nella soddisfazione del matrimonio. L’autore dello studio, il dottor Andrea Meltzer, ha detto: “In questo studio, le mogli sposate a mariti virili hanno riferito una maggiore soddisfazione coniugale vicino all’ovulazione rispetto alle fasi meno fertili del loro ciclo”.

Questo studio dimostra che le “strategie” di accoppiamento delle donne a breve termine, risultano le stesse di quelle a lungo termine come il matrimonio. Dunque: gli ormoni femminili hanno un ruolo determinate non solo per una notte di passione, ma anche “per tutta la vita”.