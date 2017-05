Ricerca: gli sport preferiti dagli italiani

Gli italiani hanno la passione per lo sport, ma non pensate che abbiano la testa solamente nel pallone. Almeno a giudicare dall’enorme quantità di acquisti di materiali e attrezzature sportive effettuati sui portali on line. Che, almeno per questa volta, dimostrano che il calcio non è nelle posizioni di vertice nelle classifica degli sport preferiti. E più “venduti”. Uno studio effettuato dall’osservatorio di eBay.it ha evidenziato quanto l’attrazione verso la pratica sportiva sia giunta ai massimi livelli. Sul noto portale dedicato alla compravendita, la sezione “Sport e Viaggi” è costituita mediamente da 4,5 milioni di articoli nuovi e usati. E ogni 19 secondi avviene una transazione. A dimostrazione che gli italiani amano lo sport e sono alla continua ricerca di attrezzi destinati a perfezionarne la pratica.

Quali sono gli sport preferiti?

Come detto il calcio, senza dubbio la discipline più diffusa nel nostro Paese, non occupa una posizione di vertice. Come a dire che di pallone si chiacchiera molto ma si pratica meno. In cima alla classifica si pone invece il ciclismo, seguito al secondo posto dal gruppo fitness/corsa/yoga e al terzo dalla pesca. Un podio apparentemente inedito e sorprendente, ma che si può spiegare con relativa facilità. Gli appassionati di queste discipline non inseguono mode ma perseguono veri e propri stili di vita. Che impongono una costante ricerca di attrezzature specifiche, spesso molto tecniche e non semplici da trovare off line. Il marketplace di eBay offre in questo senso una piattaforma unica, nella quale domanda e offerta si incontrano su una scala globale.

Il calcio si pone ai piedi del podio, ma si contraddistingue per aste d’eccezione. Come le scarpe calzate da Roberto Baggio nella sua ultima apparizione in maglia azzurra, vedute su eBay.it per oltre 7.500 euro. Oppure le maglie di Messi e Totti battute rispettivamente a 4.500 euro e 4.200 euro. Al quinto posto della classifica boxe e arti marziali, seguite dal settore Sub, Scuba e Snorkeling. Chiudono la top 10 Tennis, Sci, Alpinismo e Skateboard.