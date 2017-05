Cibi da prova costume: quali scegliere

CONOSCETE VERAMENTE I CIBI DA PROVA COSTUME?

Insalata, riso in bianco, verdure scondite, petto di pollo: in molti credono che siano solo questi, o quasi, i cibi da prova costume. Ecco che allora, alla vigilia delle vacanze estive, ci si sottopone a diete che faranno bene alla linea ma ben poco all’umore. A volte senza neppure ottenere completamente i risultati sperati. Perché, bisogna ammetterlo, qualche piccolo peccato di gola alla fine se lo concedono tutti. Che spesso vanifica in un boccone del weekend tutti i sacrifici della settimana. Ecco allora qualche consiglio sulla giusta alimentazione per ottenere i risultati sperati.

CIBI DA PROVA COSTUME SECONDO GLI ESPERTI

Per arrivare in forma sulla spiaggia senza troppi sacrifici, secondo gli esperti, basta rispolverare le vecchie ricette di una volta. Sono i piatti della tradizione, in perfetta linea con i dettami della dieta mediterranea, i veri cibi da prova costume. Zuppa di ceci, polpo bollito o minestra di scarole, la sfida con la bilancia non si vince in palestra, ma a tavola. Secondo un esperto su tre infatti, bisogna riscoprire i sapori dell’infanzia in chiave salutista. L’attività fisica resta fondamentale per il benessere del corpo, ma una dieta equilibrata, fatta con moderazione, rappresenta la vera arma vincente per il nostro benessere.

CIBI DA PROVA COSTUME… MEDITERRANEA!

Secondo la dott.ssa Francesca Noli, da recuperare sono certamente i piatti più leggeri della tradizione mediterranea. La nutrizionista specializzata in Scienza dell’Alimentazione consiglia quelli che legano cereali e legumi come orzo e lenticchie, riso e piselli, farro e ceci. Non bisogna aver paura di mangiare la pasta, anche in vista della prova costume. In una giusta porzione, condita con pomodorini freschi o altre verdure, olio extravergine d’oliva e un cucchiaino di parmigiano. Ha infatti un buon potere saziante, soddisfa il palato ed ha un’alta qualità nutrizionale. E poi frutta, verdura, ortaggi, patate, legumi, pesce, pollame, sono i cibi da prova costume. Con cui preparare ricette sane e leggere, senza rinunciare al gusto. E che soprattutto rappresentano piatti completi di una dieta bilanciata con cui riuscire a stare in forma.

RICETTE GUSTOSE E DIETETICHE

Dagli spaghetti alle cozze, alla minestra di scarola fino ai filetti di orata alle olive, il tutto condito da erbe aromatiche e olio extravergine di oliva. Gli italiani possono vincere la sfide con la bilancia a partire dalla tavola e grazie ai consigli degli esperti. E ancora la vellutata di asparagi, le aringhe alla calabrese, fave e cicoria, l’insalata di moscardini e broccoli. Tra i primi le trofie al pesto e risotto di zucchine. Tra i secondi polpo e patate, branzino al forno e pollo alla cacciatora, mentre come contorno insalata di finocchi, broccoli gratinati e sedano alla molisana.

5 REGOLE PER ARRIVARE IN FORMA ALLA PROVA COSTUME:

Oltre a selezionare i giusti cibi da prova costume, ci sono poi 5 regole facili da seguire per ottenere un fisico mozzafiato.

Iniziare la giornata con un’adeguata prima colazione a base di latte o yogurt, cereali o pane. È molto importante per rendere al 100% lungo l’arco della giornata.

Scegliere il vegetale: privilegiare l’olio extravergine di oliva rispetto al burro. Insaporire con erbe e spezie gli alimenti evitando l’abuso di sale.

Sedersi a tavola e mangiare qualcosa che ci piace. Imporsi piatti che non amiamo rischia di vanificare tutti i nostri sforzi di perdere peso.

Scegliere gli ingredienti con cura e dedicare il giusto tempo al consumo dei pasti. Assaporare per bene è un’altra regola fondamentale per chiudere il pasto sazi e appagati.

Utilizzare una porzione di frutta fresca come spezza digiuno è la scelta migliore se si vuole soffocare la fame usando la testa. I benefici sono multipli e la linea ringrazia.

Fonte: Ufficio Stampa Found