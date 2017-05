Da Titanic a Men in Black, da Qualcosa è cambiato a Il matrimonio del mio migliore amico, ecco i film che non credevate avessero già 20 anni

Robin Williams e Matt Damon in Will Hunting - Genio ribelle. Pam Grier in Jackie Brown di Quentin Tarantino. Julia Roberts in Il matrimonio del mio migliore amico. Jack Nicholson in Qualcosa è cambiato. Le Spice Girls in una scena di Spice Girls - Il film. Mike Myers in Austin Powers - Il controspione. Milla Jovovich in Il quinto elemento di Luc Besson. Will Smith e Tommy Lee Jones in una scena di Men in Black. Sarah Michelle Gellar, Jennifer Love Hewitt e Ryan Phillippe nel thriller So cosa hai fatto. Leonardo DiCaprio e Kate Winslet nell'epocale Titanic.

Tra i film che compiono 20 anni nel 2017 ci sono alcuni titoli che vi faranno sentire vecchi. Eh già, il tempo passa inesorabilmente anche per quei film che percepiamo come “moderni”. E in effetti la fine del Ventesimo Secolo ha visto la nascita di molte tendenze che si sono sviluppate al cinema negli anni successivi. E alcune vanno forte ancora adesso. Però è altrettanto vero che, quando abbiamo visto quei film al cinema avevano sì e no 20 anni noi. E ora non li abbiamo più.

Ecco i film che compiono 20 anni nel 2017.

Pensiamo ad esempio a Men in Black. Un film che ha visto il consolidamento di carriera di un giovane Will Smith. Effetti speciali davvero all’avanguardia mescolati a commedia, tanto che il film è stato definito il Ghostbusters degli anni ’90. Nel 2012 è uscito il terzo capitolo di una saga che, per ora, sembra essersi conclusa. Will Smith quest’anno ha fatto da giurato a Cannes, è diventato grande ma porta molto bene i suoi anni. Eppure rivedendo le foto di allora, ci si accorge che qualcosa è cambiato.

A proposito, anche Qualcosa è cambiato compie 20 anni nel 2017. Il film regalò a Jack Nicholson il suo terzo Oscar nel ruolo di uno scrittore misantropo che impara ad amare. Tra gli altri film che compiono 20 anni nel 2017 e vi faranno sentire irrimediabilmente vecchi ci sono anche: Spice Girls – Il film (ebbene sì!). Will Hunting – Genio ribelle (ne è passato di tempo dall’Oscar a Matt Damon e Ben Affleck per la sceneggiatura). Il quinto elemento (quanti anni ha Milla Jovovich? Non si chiede mai alle signore). Austin Powers – Il controspione. Il matrimonio del mio migliore amico. E… rullo di tamburi… Titanic. Già, il film più romantico per un’intera generazione ha superato il secondo decennio di vita.

Diamo insieme uno sguardo a dieci film che compiono 20 anni nel 2017.