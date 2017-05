Kaya Scodelario, da Bristol ai Caraibi

E’ diventata nota a soli 14 anni con un ruolo iconico per gli amanti delle serie televisive. E oggi, neanche 10 anni dopo, recita accanto a Johnny Depp. Kaya Scodelario è l’attrice inglese che molti associano a Effy Stonem, una delle protagoniste di Skins. La serie iconica su un gruppo di adolescenti di Bristol, tra sesso, droga, alcol, disturbi alimentari e della personalità. Kaya – Effy era, come gli altri, una teenager problematica, molto bella e molto ‘rock and roll’. Tra giubbini in pelle, collant strappati, trucco nero sbavato è divenuto un volto noto della televisione britannica e internazionale.

Kaya Scodelario, stile e carriera in evoluzione

Oggi la sua carriera ha fatto un salto notevole, passando per successi come Maze Runner e, attualmente nei cinema, il quinto episodio della saga I Pirati dei Caraibi, dove recita nel ruolo dell’astronoma Carina Smith. Passando per Cime Tempestose. Ruoli molto diversi per un’attrice che sul set si è formata, vista la giovane età dalla quale è partita. Oggi ha 25 anni, e naturalmente anche il suo stile si è evoluto assieme alla carriera. Ok ammettiamolo: Kaya Scodelario non è esattamente la star a cui si guarda per carpire i segreti dello stile o dei red carpet. Però la sua bellezza imbronciata ha portato Salvatore Ferragamo a sceglierla alcuni anni fa per i corti girati da Luca Guadagnino ‘Walking Stories’. Ed da lì in poi, ammette durante un’intervista, è nata una passione per i cappelli. Ama ancora le giacche in pelle, gli short, predilige il nero. Come le ha insegnato Effy.

Alla prima europea de I Pirati dei Caraibi proiettata a Parigi, l’attrice ha invece indossato un abito nero interamente ricamato con paillettes. Firmato Elie Saab. Con spalline importanti che davano una nota anni Ottanta. Gonna in tulle e punto vita sottolineato da una cintura in velluto. Vista l’appariscenza dell’abito, Kaya Scodelario ha accompagnato l’outfit con gioielli eleganti e raffinati, sobri ma con un tocco glam. Si tratta di preziosi della collezione My Twin, Glam’Azone e Gatsby di Messika. Collezione caratterizzata dal connubio di due tagli di diamanti. Il taglio poire e il taglio smeraldo.