Parlare da soli non è affatto un segno di follia

Parlare da soli non è un segno di uno disequilibrio psichico. Anzi, sarebbe addirittura un modo per esprimere una certa intelligenza e per aiutare la mente nelle sue possibilità di auto-cura. A dirlo non è una riunione di guru new age improvvisati ma una seria ricerca scientifica sul tema.

Parlare da soli aiuta il self-help

In un recente articolo apparso sulla rivista Science of Us, la Dottoressa Mari-Beffa si è occupata del tema ‘scottante’. A quanti di voi infatti è capitato di parlare da soli ad alta voce, per spronarsi a fare meglio, cercando con le parole di farsi coraggio o di risolvere una questione molto intricata? Secondo lo studio condotto nel 2012 ripetere ad alta voce le istruzioni di un compito da svolgere aiuterebbe a eseguirlo con maggiore efficacia. Per dimostrare l’importanza di parlare da soli, lo studio ha coinvolto 28 partecipanti. Poi ha ordinato loro che alcune istruzioni per l’esecuzione di un compito fossero lette in alcuni casi ad alta voce in altri silenziosamente. Infine ha ordinato di portare a termine il compito. La scienziata ha poi misurato i livelli di concentrazione dei partecipanti durante l’esercizio. A sorpresa i partecipanti che avevano letto ad alta voce le istruzioni hanno fatto registrare una performance migliore.

Parlare da soli aiuta le capacità di autocura

Con la sua ricerca la Dottoressa Mari-Beffa ha voluto confermare una piccola quanto semplice verità. Noi parliamo sempre a noi stessi. E quando decidiamo di farlo ad alta voce miglioriamo gli effetti del cosiddetto self-help. Perché l’auto-aiuto contribuisce a organizzare meglio i pensieri e renderli più efficaci nella vita di tutti i giorni.

Parlare da soli: perché è utile?

Secondo la scienziata poi i comandi uditi, anche attraverso noi stessi, sarebbero più persuasivi di quelli scritti e quindi solamente letti ma non ripetuti. Sarebbe il caso degli atleti che spesso parlano tra di loro durante un difficile sforzo fisico.

Quindi se lo studio dice il vero, potrebbero cambiare molte cose nella vita delle persone. Oggi chi parla da solo è considerato spesso un outsider, mentre in realtà starebbe così migliorando le proprie capacità operative. Ricordatevelo la prossima volta che sentite il desiderio di conversare ad alta voce con le vostre piante da giardino. Non c’è nulla di male, anzi.