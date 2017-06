Utilizzate gli ultimi giorni di efficacia del bellissimo trigono di Venere per dedicarvi agli affetti, alle relazioni sentimentali nate sotto il suo sguardo benevolo, alle amicizie, alla cura del vostro aspetto. Mercurio dissonante indica scarsa attenzione mentale e confusione nelle questioni pratiche

colore: Asso di Cuori

Ellie Goulding, Still falling for you