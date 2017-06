Panni cattura polvere dalle mille risorse

EVVIVA I PANNI CATTURA POLVERE

Amati dalle donne delle pulizie e delle casalinghe di tutto il mondo, i panni cattura polvere hanno semplificato la vita un po’ a tutti. In fatto di cura della casa, infatti, l’invenzione degli swiffer e simili, ha dato la possibilità di ottenere ottimi risultati col minimo sforzo. Spolverare non è mai stato così semplice grazie allo speciale materiale di questi panni. Che catturano anche sporco, capelli e peli. Molto più velocemente ed efficacemente dei metodi tradizionali. Accoppiati a strumenti quali il mop e a specifici supporti, consentono inoltre di pulire senza fatica i pavimenti. Oltre a raggiungere superfici spesso inaccessibili.

LE PROPRIETA’ STRAORDINARIE DEI PANNI CATTURA POLVERE

Oltre a spolverare mobili e superfici piane, i panni cattura polvere sono molto utili in altre situazioni. Ad esempio, non tutti sanno che passarli sugli specchi prima di procedere alla consueta pulizia con prodotti detergenti, è un’ottima soluzione. Lo stesso dicasi per vetri e superfici in plexiglass. Il risultato sarà molto più soddisfacente e in alcuni casi non servono neppure altri prodotti. A volte è infatti solo un superficiale strato di polvere a creare gli aloni. Avvolgendo il panno attorno ad un dito, si possono inoltre pulire accuratamente gli angoli degli scaffali e punti difficili da raggiungere. Non solo in casa, ma anche nell’abitacolo della macchina tale metodo risulta veramente utile.

USI ALTERNATIVI DEI PANNI CATTURA POLVERE

Oltre ad essere usati per spolverare, i panni cattura polvere possono assolvere ad altre funzioni. Ad esempio, se li imbeviamo con una soluzione di candeggina ed acqua, saranno ideali per rimuovere eventuale muffa dalle pareti. Per arrivare al soffitto possiamo usare il mop e gli appositi attrezzi in cui vengono applicati.

Un lungo braccio come quello del mop, può permetterci anche di usarli per lavare le pareti, invece di usare la scala. Anche nel caso in cui dobbiamo ridipingere. Una superficie pulita sarà infatti una base migliore per la pittura. Un ultimo uso alternativo e curioso del mop può essere quello di servirsene per recuperare gioielli o oggetti metallici dispersi. Quante volte ci capita di far cadere un anello o una spilla in casa e non riuscire più a trovarli? Basterà applicare sul mop un foglio magnetico e passarlo su e giù per la stanza. Con un pizzico di fortuna riusciremo a recuperarli molto velocemente!