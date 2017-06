La Luna in opposizione non favorisce l’umore, oggi bizzarro, instabile: sfruttate invece la velocità del pensiero logico, evitando di affidarvi all’istinto, all’emotività. Nel breve termine è consigliabile curare l’ordine delle priorità: Marte in arrivo con una straordinaria dose di energie di prim’ordine

colore: Bianco Ottico

Wretch 32, Blackout