Ruota dei colori: suggerimenti per abbinamenti di stile

Al mattino, quando ci si ritrova a fare i conti con il guardaroba, ci si interroga sui possibili abbinamenti in termini di colore. La moda spesso azzarda. Le scelte audaci non sono per tutti. E soprattutto non vanno bene in ogni occasione. Bisogna prestare attenzione alle associazioni delle varie tonalità quando si intende costruire un outfit di successo. A tale proposito è utile ricorrere alla ruota dei colori. Cos’è? Un cerchio cromatico che, se ben interpretato, permette di imparare le armonie di colore.

Ruota dei colori: come fare gli abbinamenti giusti

“Il miglior colore del mondo è quello che sembra stare bene su di te” – disse Coco Chanel. Onde evitare di trasformarsi in una sorta di arlecchino però, vale la pena fare tesoro dei consigli diffusi dal Telegraph. Ebbene sì, è importante capire come creare vincenti combinazioni e associare tra loro i vari colori. Per farlo basta appellarsi al magico diagramma attraverso il quale è possibile comprendere quali tonalità, se messe insieme, funzionano e quali, invece, stonano.

Il parere dell’esperto

“I colori funzionano meglio quando sono in armonia tra loro” – ha spiegato l’analista del colore, Nikki Bogardus. Vale dunque la pena dare uno sguardo attento alla ruota dei colori. Come interpretarla? All’interno del cerchio si identificano 5 schemi cromatici.

Gli schemi cromatici

Monocromatici. I colori monocromatici fanno riferimento alle diverse gradazioni di una sola tonalità. Le sfumature variano dunque per valori come luminosità e intensità. Possono essere ora chiare ora scure o medie. Attenzione a come si abbinano. E’ importante trovare il giusto equilibrio al fine di non rendere piatta una mise.

Complementari. I colori complementari sono quelli opposti nel cerchio cromatico. Sono facili da trovare sulla ruota perché sono posti di fronte l’uno all’altro. Parliamo di rosso e verde, viola e giallo, blu e arancio. Su carta metterli insieme sembra un azzardo ma, in realtà, queste sfumature funzionano bene. Ebbene sì, a quanto pare si esaltano a vicenda.

Analoghi. Quando due o tre colori sono vicini nella ruota dei colori si possono allora definire analoghi. Se abbinati sono perfetti perché hanno un aspetto armonioso. Attenzione però. Rosso e rosa, anche se sono analoghi, rappresentano un’eccezione. “Il motivo per cui questa combinazione di colori non è una scelta intelligente? Il rosso e il rosa hanno dimensioni di colore molto diverse” – fa notare Bogardus. “Il rosso è un colore caldo. Il rosa è il suo cugino più fresco e più leggero. La mancata corrispondenza crea uno squilibrio visivo”.

Triadici. Con colori triadici si fa riferimento a quelle sfumature che, nella ruota dei colori, si trovano in tre punti equidistanti tra di loro. Rosa, verde e arancio sono un valido esempio. Così come rosso, giallo e blu. Usarli insieme è possibile? Anche se contrastanti hanno il loro perché.

Neutrali. Nero, bianco e blu sono spesso considerati colori neutrali. Perché? Generalmente vanno d’accordo con tutti gli altri. Ci si può dunque sbizzarrire.