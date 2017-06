Coppia felice? Chiedilo alla bilancia. Non mente

Fortunati in amore, sfortunati con la bilancia? A quanto pare la perfetta coppia felice non bada troppo all’estetica. Quando ci si innamora si tende a mangiare senza limiti. Si sviluppa infatti un particolare senso di fame. Come riporta il sito di Marie Claire, ci si trasforma in una sorta di volverina, un mammifero carnivoro tipico dell’America del Nord famoso per il suo appetito vorace.

Coppia felice: la bilancia non mente

Ebbene sì, quando il cuore batte forte per qualcuno e si sentono le farfalle nello stomaco, ci si sente appagati, sentimentalmente parlando. Che dire invece dell’appetito? Niente inibizioni in tavola. Tutt’altro. Si tende ad affondare la forchetta. Rigorosamente insieme perché, in coppia, tutto si condivide. In più golosi prediligono i dolci, cioccolata in primis, ma anche pietanze salate sono una vera tentazione. Parliamo di cibi decisamente consistenti a livello calorico come formaggi, crepes, lasagne, patatine etc. Come si spiega il nesso amore-appetito?

La ricerca

I ricercatori del National Center for Biotechnology Information, nel 2013, hanno condotto uno studio sulla felicità di coppia analizzando, nell’arco di 4 anni, 170 persone. I soggetti in questione sono stati intervistati al fine di ottenere informazioni sul loro peso e sul loro livello di soddisfazione circa la vita di coppia. Coloro che non hanno subito significative alterazione in termini di kg, prima o poi, si sono lasciati. I piccioncini che, invece, si sono concessi peccati di gola, hanno portato avanti, felicemente, la loro relazione.

Ingrassare quando si è innamorati

Quale sarebbe dunque il peso della serenità? A rivelarlo è la bilancia. Gli innamorati, una volta conquistata la dolce metà, smettono di prestare attenzione al loro aspetto fisico. Non hanno più bisogno di sedurre qualcuno ergo di attrarre un nuovo partner che non sia il proprio coniuge. A prescindere dai rotolini sulla pancia, e dalle maniglie dell’amore, stanno bene. Così come sono. Come concludere se non con un “e vissero felice e contenti”? Anche con qualche rotondità in più si può essere sereni. La magrezza non è tutto nella vita.