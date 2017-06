Salsicce vegan e senza glutine: la ricetta

Ci sono persone che storcono il naso di fronte a piatti vegani che vengono chiamati con nomi ‘onnivori’. Hamburger di verdura, polpette di soia, frittata senza uova, ragù vegano. Eppure, con buona pace di chi è vegano, vegetariano, pescetariano o onnivoro, si tratta di un semplice modo di identificare alcune preparazioni alimentari che altrimenti non avrebbero nome. O bisognerebbe inventarne uno, aumentando esponenzialmente la diffidenza di chi crede che la cucina vegan sia solo lattuga e carote. Questa introduzione per presentare la ricetta delle salsicce vegan. Anzi, una ricetta di salsicce vegan, visto che online ne trovate di moltissime tipologie. Si tratta di salsicciotti simili a wurstel che in questo caso, nella ricetta di veganmat che vi proponiamo, sono anche senza glutine. Perfetti quindi per accontentare le esigenze di tutti. E sorprendere con il sapore i carnivori più convinti. Un piatto perfetto per i barbecue estivi, per riempire un panino o per sostituire la salsiccia nelle ricette che preferite. Naturalmente potete aumentare le spezie se volete un sapore più intenso.

Ingredienti per circa 8-10 salsicce vegan

500g tofu al naturale

2 cucchiaini di paprica

1/2 cucchiaino di timo

1 cucchiaino di aglio in polvere

1 cucchiaino di cipolla in polvere

1/2 cucchiaino di cumino (opzionale)

1/2 cucchiaino di paprika affumicata

1-1 ½ cucchiaino di sale

2 cucchiaini salsa di soia

pepe nero q.b.

1 tazza di farina d’avena (senza glutine)

2 cucchiai di farina di patate

2 cucchiai di farina di riso

Procedimento

Frullate il tofu con le spezie fino ad ottenere una crema omogenea. Aggiungete le tre farine e lavorate l’impasto fino ad ottenere un composto solido e senza grumi. Potete continuare con il frullatore oppure farlo a mano.

Tagliate 8 – 10 rettangoli da fogli di alluminio. Su ognuno posizionerete una quantità di impasto sufficiente a modellare una salsiccia. Chiudete gli involucri, come una caramella ben stretta. Mettete i salsicciotti così avvolti a bollire in acqua per una ventina di minuti. Togliete dall’acqua con una schiumarola e lasciate freddare qualche minuto. Una volta rimosso il foglio di alluminio, lasciate che le salsicce riposino su una superficie asciutta. A questo punto, potete grigliarle, arrostirle o ripassarle in padella a seconda della ricetta che preferite.

Potete anche utilizzare la pellicola trasparente per le cotture di questo tipo, ma fate attenzione che si tratti di quella adatta ad alte temperature. Inoltre, potete dare un aroma ancora più deciso alle salsicce se le fate bollire in un brodo saporito invece che nell’acqua.