La Luna in opposizione potrà favorire una certa inquietudine, dissociando ragione e passione. Venere in uscita dal vostro segno vi lascia un vero e proprio patrimonio di esperienze in ambito sentimentale e affettivo che oggi potrete valutare da nuove angolazioni. Fine settimana dagli esiti contraddittori

colore: Ametista

The Temptations, My girl