Scienza: cinque modi per affrontare un rifiuto

La scienza consiglia come vivere al meglio un “rifiuto” in amore. O durante un tentativo fallito di rimorchio…

Nel 2015 un gruppo di ricercatori dell’Università del Michigan ha aperto uno studio su come affrontare un rifiuto in amore. Sono stati coinvolti due gruppi. Uno fatto da persone depresse, un altro da persone non depresse. È stato chiesto loro di guardare una foto e il profilo di centinaia di persone su un sito di incontri. Le persone hanno indicato quelli a cui erano interessati. I loro cervelli sono stati sottoposti ad una scansione.

In questa fase della ricerca, si è elaborato il rifiuto che un soggetto può ricevere. Gli scienziati hanno osservato come ha reagito il cervello. Chi ha sofferto di depressione ha rilasciato una quantità inferiore di sostanze chimiche prodotte per alleviare dolore e stress. Non hanno subito la “sconfitta”.

I ricercatori hanno notato che la ripresa dell’umore era più frenetica tra coloro che sono depressi. La risposta si trova in una specifica area del cervello. Si tratta della corteccia cingolata anteriore (CCA) che sembra diventare più attiva durante i rifiuti.

Il dottore Adam Perkins, docente di neurobiologia della personalità del King’s College di Londra spiega: “l’attività nell’CCA è associata al dolore fisico”. Ovvero, il rifiuto sociale attiva i sistemi cerebrali che si sono evoluti in origine per ragioni fisiche. Perkins ammette che “alcune persone sono in grado di bloccare l’attività del CCA”.

Possiamo imparare a resistere di fronte al rifiuto? Sì, secondo Perkins: “è una parte innata, ma può essere migliorata attraverso l’apprendimento. Soprattutto per coloro che sono particolarmente sensibili al rifiuto”.

Parlando di rifiuti, quello più tagliente è da ritrovare nel mondo online. Non saprete mai perché avete ricevuto un “no”, ma sarà comunque doloroso.

Secondo Perkins ci sono cinque modi per digerire al meglio un rifiuto.

1) Rimontare in sella. Per superare un vecchio rifiuto, bisogna andare avanti e pensare a nuove situazioni. Meglio struggersi che non chiedere un’altra possibilità.

2) Focalizzarsi su ciò che dovete offrire alla persona che vi sceglierà. Solo perché siete stati respinti da una persona non significa che anche tutti gli altri ti rifiuteranno. Ricordatevi di tutte le cose impressionanti che potete offrire e cercate di esemplificare quelle qualità.

3) Mettersi al passo con coloro che non vi abbattono. Concentratevi sulle persone che trascorrono tempo con voi. Anche le amicizie senza altri scopi possono essere gratificanti quanto le relazioni.

4) Empatizzare con chi vi ha rifiutato. Sembra strano, ma riflettete un attimo sul rifiuto che avete ricevuto. Vi aiuterà ad affrontare il fatto di essere stati respinti. Pensateci. Il rifiuto è solo un processo naturale. Non deve colpire la vostra fiducia negli altri.

5) Mettere il rifiuto in un altro contesto. Accettate il rifiuto e mettetelo in un altro contesto. Ad esempio alcuni capitalisti rischiano molto quando respingono tonnellate di start-up prima di scegliere quella su cui investire. La stessa cosa vale nell’amore.