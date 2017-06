Ritorno alle origini per la Germanotta: look Made in Italy

Lady Gaga ama la moda italiana. Scarpe a punta e look glamour per la diva di “Pocker Face”

Se un tempo era Louise Veronica Ciccone alias Madonna “The queen of pop”, nonché la regina del trasformismo, ora lo scettro è passato nelle mani di Lady Gaga. Le due, a quanto pare, oltre alle origini italiane hanno molto altro in comune. Stefani Joanne Angelina Germanotta, questo il suo vero nome, come la bionda collega, con le sue canzoni e il suo essere trasgressiva, ha fatto impazzire il mondo intero scalando le classifiche internazionali con hit come “Pocker Face”, “Bad Romance” e “Alejandro”.

L’importanza di chiamarsi Lady Gaga

Sarebbe riduttivo etichettarla solo come una cantante. E’ un’artista completa. Che la si ami o no, si è conquistata nel corso degli anni l’appellativo di fashion icon. Come definire i look della popstar? Decisamente stravaganti. Il suo armadio è pieno di tacchi alti, altissimi, mini short, top a rete, pizzi dall’effetto vedo e non vedo, lingerie a vista, capi bondage, borchie, piume, abiti d’avanguardia, accessori estrosi e tanto altro.

Il tutto rispecchia la sua personalità, eccentrica, ribelle e provocatoria. E’ semplicemente camaleontica. A confermarlo è stato anche il fashion designer Brandon Maxwell che, in un’intervista rilasciata a Vanity Fair, ha dichiarato di essere fiero di vestire una donna forte come Lady Gaga.

Oltre alle mise dark dallo stile barocco la Germanotta ha anche un lato più sobrio e femminile. Non è raro vederla indossare mise molto lady-like. Le piacciono infatti gli abiti haute couture che indossa con stile: d’altronde il suo fisico le permette di osare. Anche il make-up ha un ruolo importante. A volte aggressivo altre più discreto. Così come i capelli. Ora biondi ora rosso fuoco e ancora verdi o nero corvino, ora lisci ora mossi o cotonati e raccolti.

Ritorno alle origini: il look è Made in Italy

Nonostante lo stilista britannico Alexander McQueen sia sempre nel suo cuore (erano molto legati), probabilmente le sue origini italiane l’hanno influenzata per quel che concerne le scelte di stile: è infatti amica intima di Giorgio Armani che firma molti dei vestiti che la Germanotta indossa. Stesso discorso vale per Donatella Versace. Come si dice, “Italians do it better”.

Outfit lady-like per la Germanotta con le pump di Sergio Rossi

Paparazzata all’uscita di un albergo a Manhattan (New York) la Germanotta ha sfoggiato una mise piuttosto sobria, un mini-dress tricolore a cui ha abbinato un paio di pump, le sr1 di Serio Rossi, una scarpa in pelle nera, con tanto di placca in metallo oro, dal design elegante e molto femminile. Ebbene sì, sono tornate in auge le scarpe a punta.

Non è tutto. La cantante nutre un grande amore anche per gli stivaletti borchiati che la riportano al suo iconico dark style. Le borchiette e i lacci sono perfettamente in linea con quel suo lato molto gothic. Il tutto però condito con una nota fashion. Il tacco infatti rende giustizia al suo lato più femminile.