Skin motion: in arrivo gli audio tattoo!

Skin motion: ossia il tatuaggio da far suonare all’occorrenza come un giradischi, uno spartito, un audio di WhatsApp. Solo che questa volta l’unico supporto che si ha a disposizione per scrivere la propria musica non è un pezzo di carta o un device elettronico, ma la propria pelle.

Skin motion: come funziona l’app per i tatuaggi audio

L’applicazione Skin motion viene dall’America e il suo inventore si chiama Nate Siggard. Lo start-upper ha pensato ad un modo per far interagire l’inchiostro con le note e creare una sorta di tatuaggio che suona, parla, o racconta quello che più si vuole.

Il funzionamento dell’app è presto detto. Prima si registra un messaggio vocale della durata massima di un minuto. La app genera un disegno sotto forma di onda sonora che viene tatuato seguendo la forma del disegno stesso.

Skin motion: come funziona

Poi la stessa app, tramite l’avvicinamento del telefono al tatuaggio e l’utilizzo della fotocamera, legge il tatuaggio e lo riproduce come suono. E lo si può riascoltare ogni volta che si vuole. La app, verrà lanciata a giugno 2017 e ha già trovato un nome per questa particolare forma di espressione: la SoundWave Tattoo. Il video di presentazione della Skin motion è presto diventato virale su Internet.

Il progetto sembra aver messo insieme con successo alcune delle esigenze più moderne della nostra società. Prima la voglia di lasciare un impronta dei ricordi belli e brutti su di sé. La seconda risponde invece al desiderio di multimedialità della nostra epoca. Un tempo che vuole essere sempre più interconnesso e che desidera sfruttare tutti e cinque i sensi con pienezza e nel quotidiano comunicare.

Sembra che il progetto sia nato su suggerimento della fidanzata di Nate. Dopo aver osservato come molti clienti si fossero fatti tatuare alcuni versi di celebri canzoni, la donna ha espresso anche il desiderio di sentirli un giorno suonare. Oggi quel sogno potrebbe davvero diventare realtà.