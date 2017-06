Genitori in vacanza: i consigli per pianificare il viaggio

Consigli di viaggio per andare in vacanza con i genitori di una certa età senza disagi

Con l’avvicinarsi dell’estate arriva anche il momento di pensare a come gestire i genitori in vacanza. Quanto e come viaggiamo con i nostri genitori? Dobbiamo prestare particolare attenzione quando si parte con loro. Anche per garantirgli un’esperienza gioiosa e senza disagi. Quando si pianifica una vacanza con i propri genitori ci sono alcuni utili consigli da prendere in considerazione.

CONSIGLI UTILI PER ANDARE IN VACANZA CON I PROPRI GENITORI

Prestare attenzione e rispettare le esigenze dei genitori

Prima di programmare il viaggio è bene parlare e pianificare assieme. Riguardo alle destinazioni, a cosa vedere, alle attività da intraprendere. Non si desidera certo che loro si annoino e decidano di troncare a casa. Se si vuole andare a fare trekking su un sentiero difficile bisogna cercare di rinunciarci per pianificare un’attività più tranquilla.

Prediligere gli slow travel

Viaggiare lento. Significa evitare gli itinerari massacranti in quel turbinio di destinazioni che sfilano una dopo l’altra ed esauriscono chiunque. Bisogna pianificare il viaggio in modo da avere tempo per rilassarsi. E sperimentare nuovi luoghi e culture in tutta tranquillità. Senza forzare il ritmo dei genitori.

Scattare tante foto insieme

Non sarebbe bello avere fotografie con i propri genitori di fronte al Colosseo o al Taj Mahal in sottofondo? A sancire definitivamente quei ricordi meravigliosi dei piacevoli momenti passati insieme.

Assicurarsi che i loro bisogni medici siano curati

Bisogna assicurarsi che tutti i medicinali siano effettivamente utili ed essere sempre pronti alle necessità mediche dei propri genitori. E’ quindi consigliabile portare un kit per le emergenze: abitudine da seguire quando si viaggia da soli, ancor più con persone un po’ in là con gli anni.

CERCARE LE STRUTTURE PIU’ ADATTE AI GENITORI

Cercare strutture adatte

Se fosse necessario bisogna assicurarsi che le strutture ospitanti abbiano accesso a sedie a rotelle. E cosi che tutte le attrazioni siano facilmente accessibili.

Interessarsi alla pianificazione dei pasti

Si dovrebbe sapere cosa preferiscono mangiare i propri genitori. Se sono vegetariani o intolleranti a qualche ingrediente. Bisogna quindi cercare il posto giusto dove mangiare. Sempre tenendo conto che le persone anziane sono abitudinarie. E’ quindi una forzatura mangiare qualunque cosa a qualunque ora. Meglio accontentarli con i loro cibi preferiti ai loro orari.

Non farli mai sentire come un peso

Mai dire una parola di troppo che li farebbe sentire inappropriati. Ma sempre prestare particolare attenzione per assicurargli un viaggio confortevole. Senza mai farli sentire come un peso. Anzi, meglio sarebbe rinforzare loro convinzione di come sia piacevole viaggiar insieme.

Non bisogna infatti mai dimenticare lo scopo di un viaggio con mamma e papà. Che è quello di rafforzare il legame. Magari risolvendo anche piccoli equivoci. Bisogna ricordarsi sempre che il tempo che si trascorre con loro non potrà mai più tornare.