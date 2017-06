Torta ricotta e pere: una cheesecake rivisitata

Torta ricotta e pere: un sapore tenero da testare per l’arrivo della stagione calda tutto in un dolce di facile preparazione. La porosità della pera, il suo sapore delicato, si mescola alla morbidezza della ricotta in un dessert fresco da tenere in frigo.

Il modello di riferimento è un po’ quello della nota cheesecake; con la base al biscotto e il ripieno al formaggio, solo che gli ingredienti sono diversi, ironicamente sbagliati. Ecco la ricetta suggerita dal sito di Galbani.

Torta ricotta e pere: la ricetta

Per la vostra torta avete bisogno di una preparazione diversa per il biscotto e per la crema. Per il biscotto: 100 g di zucchero, 130 g di nocciole senza pellicina tritate e tostate, 100 g di burro, 4 albumi, ½ cucchiaino di lievito per dolci. Per la farcitura: 400 g di panna da montare, 450 di ricotta, il succo di ½ limone, 165 g di zucchero semolato e 100 g di pere sciroppate.

Torta ricotta e pere: procedimento

Tritare finemente le nocciole dentro un mixer. In una ciotola, con l’ausilio delle fruste lavorate il burro ammorbidito e lo zucchero.

Una volta lavorato il tutto, aggiungete anche la farina, il lievito e le nocciole. Amalgamate il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo. A parte, montate gli albumi a neve ferma e uniteli al composto preparato in precedenza e mescolate per bene. Versate la preparazione in un due tortiere da 24 centimetri di diametro precedentemente rivestiste con carta forno.Infornate la base di biscotto a 180° per 20 minuti circa. Nel frattempo, tagliate le pere a cubetti piccolini. In un’altra ciotola, con l’ausilio delle fruste elettriche, montate la panna a neve non fermissima e mettetela poi da parte.

Sempre con l’aiuto delle fruste, ammorbidite la ricotta, aggiungete lo zucchero e il succo di limone. Concludete la farcia unendo la panna al composto di ricotta. Amalgamate il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo. Poi uniteci le pere e amalgamate delicatamente la crema fino a incorporarle del tutto. Concludete la vostra torta ricotta e pera assemblandola: prendete il primo disco di pasta biscotto e posizionatelo sopra un piatto da portata. Circondatelo con il cerchio di una teglia a cerniera e versateci sopra il ripieno di ricotta e pere.

Livellatene bene la superficie.

Quando la superficie sarà livellata ricopritela con il secondo disco.

Schiacciate leggermente il dolce. Terminate la torta mettendola in frigorifero a riposare per 6 ore. Trascorso il tempo indicato, togliete il dessert dal frigorifero, eliminate il cerchio della tortiera, spolverizzatelo di zucchero a velo e servitelo.