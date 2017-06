Da domani, con il sostegno prezioso di Marte in bel sestile, potrete avvertire crescere in voi migliori energie fisiche e desiderio di prendere decisioni significative. Mercurio in bel trigono ancora tre giorni vi invita al viaggio, agli spostamenti dinamici, perfetto alleato per questo fine settimana

colore: Rosa Alba

Marvin Gaye, Sexual healing