Visite mediche: la salute corre sul web

Il web ha radicalmente cambiato la vita delle persone in molti aspetti quotidiani. Online si cerca (e si trova) tutto, anche il dottore. Le visite mediche oggi si prenotano in rete, attraverso piattaforme come MioDottore.it, dove si trovano migliaia di specialisti del settore privato. Con tanto di recensioni, naturalmente. Si è delineato quindi il profilo dell’utente medio, il ‘paziente 3.0’, per usare un neologismo contemporaneo. MioDottore.it ha indagato i comportamenti e le scelte del paziente moderno. Delineandone il profilo attraverso i dati registrati sulle piattaforme online e intervistando gli utenti di sei paesi (Italia, Polonia, Turchia, Spagna, Messico e Brasile). I dati sono poi stati analizzati avvalendosi del contributo di un sociologo, Błażej Popławski. Ecco cosa è emerso.

Il profilo del paziente contemporaneo: chi e come prenota le visite mediche online?

Innanzitutto, un dato anagrafico. In Italia il paziente 3.0 ha un’età compresa tra i 25 e i 44 anni. Il che lo differenzia dal resto del mondo, dove la fascia più cospicua è quella tra i 25 e i 34 anni. In linea con tutti i Paesi presi in esame invece, anche in Italia la piattaforma MioDottore.it è utilizzata maggiormente da donne (64,7%). Probabilmente, rileva lo studio, le donne decidono più spesso di ricorrere a un consulto professionale, prenotano più spesso per i membri della famiglia e si recano dal medico durante i primi stadi della malattia. Si prendono più cura della salute rispetto agli uomini insomma. Sono principalmente pazienti che abitano in aree metropolitane, e prenotano prevalentemente da dispositivi mobili.

Le visite mediche più cercate e richieste

Tra i professionisti più cercati sulla piattaforma, i dentisti sono al primo posto (18,1%). Seguiti da internisti (13,1%), ginecologi (11,8%), ortopedici (6,3%) e dermatologi (6,2%). In Italia la categoria medica più ricercata è invece quella dei ginecologi. Tra i servizi sanitari più prenotati attraverso MioDottore.it, cistoscopia, crioterapia ed esame ginecologico (14,3 %), ECG e colonscopia (7,2%). Dall’indagine emerge che hanno moltissima importanza le recensioni. La valutazione del medico e la popolarità influenzano ben il 92,9% degli italiani intervistati.

Quando si cercano le visite mediche online? Curiosamente, il lunedì si registra il picco di utenti in attività sulla piattaforma. Numeri che scemano mentre la settimana prosegue, per poi alzarsi leggermente nel fine settimana. A differenza degli altri Paesi, dove il picco di ricerche si registra in orari mattutini, in Italia il paziente 3.0 si attiva alle 17:00. Gli utenti del Belpaese rientrano – insieme a quelli turchi e polacchi – tra gli utenti che prenotano le visite mediche all’ultimo minuto. La maggior parte sono prenotate con meno di 5 giorni di anticipo, spesso solo il giorno prima.