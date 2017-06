Iniziate una settimana densa di cambiamenti celesti, tutti a vostro netto vantaggio: la Luna in splendido trigono in segno d’Acqua potenzia le capacità intuitive e la creatività, Marte entra nel vostro segno caricandovi di energie fisiche eccellenti, mentre Venere si piazza in ottimo sestile offrendo grandi opportunità in amore. Wow!

colore: Bianco Loto

Giusy Ferreri, Partiti adesso