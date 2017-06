Venere in entrata in bellissimo trigono in segno di Terra prepare belle sorprese in amore e illumina l’aspetto fisico. Anche Marte in positivo sestile potenzia le attrattive del corpo, da ora più energico e forte. Fino a dopodomani con una Luna malandrina che potenzia il fascino personale

colore: Smeraldo

Meghan Trainor, All about that bass