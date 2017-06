Migliora l’umore a conclusione dell’opposizione di Luna e si fa strada in voi una migliore prontezza mentale, dovuta all’angolo positivo di Mercurio, che stempera dubbi e confusione e dona chiarezza espressiva. Marte in angolo dispettoso impone tempi di recupero supplementari per le energie fisiche

colore: Blu Royal

Lura, Nha vida