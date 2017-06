La Luna in bellissimo trigono apre la mente a precise percezioni, aumenta così la capacità di comprensione del vostro ambiente e dei vostri desideri più profondi, anche in termini affettivi. Marte nel segno dona grande forza alle intenzioni e al corpo, per dare nuovo impulso ai progetti in corso

colore: Ametista

Concha Buika, Volver, Volver