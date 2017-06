Inizia un’opposizione di Marte che renderà più faticoso sostenere i ritmi del mese in corso: conviene organizzarsi per momenti di recupero delle energie psicofisiche e mettere in conto qualche ostacolo molesto. Nel frattempo Venere si piazza in splendido trigono e promette delizie sul fronte del cuore…

colore: Rosso di Cuori

Chico Buarque, Construção