iStock Ciò significa scegliere un ristorante adeguato e prenotare in anticipo.

iStock Sia gli uomini che le donne possono prendersi le proprie sedie.

iStock Aspettate i vostri ospiti prima di prendere il tovagliolo.

iStock Se i vostri ospiti desiderano ordinare il dolce o il caffè, voi dovreste fare altrettanto per non far sentire nessuno in imbarazzo.

iStock Dovete sapere come usare ogni posata.

iStock Un trucchetto: la sigla BMW per gli anglosassoni significa "bread, meal and water". Ecco un modo per ricordarsi che il piatto per il pane e il burro sta sempre sulla sinistra, il piatto principale al centro e il bicchiere sulla destra.

iStock Rivolgersi al personale di sala con gentilezza, chiedendo per favore e ringraziando.

iStock Il pane si spezza sempre con le mani.

iStock Non gettate mai gli avanzi di cibo nel tovagliolo.

iStock Niente cellulare a tavola.

iStock Fate sapere ai camerieri che avete finito di mangiare (coltello vicino alla parte superiore del piatto e forchetta distesa sul piatto).

iStock Non dovete sparecchiare o mettere via i piatti. A questo penseranno i camerieri.

iStock Il tovagliolo non è un fazzoletto, perciò non usatelo per soffiarvi il naso.

iStock Bandito anche l'uso di stuzzicadenti a tavola.

iStock Alla cena di lavoro niente doggy bag. Potete portarvi via gli avanzi se siete da soli o con gli amici.