Cosa piace tanto agli uomini? Una bella voce e un buon odore che conquistino di più di un corpo attraente e sodo. Questo dice la scienza della conquista, facendo un quadro diverso di quanto abbiamo creduto fino ad oggi impegnate e impegnati a curare soprattutto come appariva il corpo e non le caratteristiche dell’olfatto, dell’udito, del tatto e del gusto.

Invece le prime due avrebbero un grande potere di far cadere nella rete chi più ci piace. Superando addirittura il primato della vista tra i sensi che guidano la conquista.

Cosa piace tanto agli uomini? Una bella voce conquista più delle forme, lo studio

A riportare il cambio di tendenza è un articolo firmato dal quotidiano The Independent che cita una piccola ricerca sul tema. Lo studio che certifica la nobiltà di udito e olfatto sulla vista è apparso sulla pubblicazione Frontiers in Psychology. I ricercatori della l’Università di Wroclaw in Polonia hanno esaminato circa 30 anni di letteratura scientifica per arrivare a questa conclusione.

La voce risulta essere molto importante per come giudichiamo e valutiamo qualcuno che non conosciamo. Spesso solamente tramite di essa siamo in grado di capire l’età della persona che ci parla, anche non avendola davanti. Spesso la voce parla dell’essere della persona stessa. Se è simpatica, o in quale stato emotivo si trova.

“Di recente la ricerca si è focalizzata sul potere della seduzione visiva, per esempio la bellezza di viso e corpo” – ha commentato Agata Gryoecka, autrice dello studio. “Tuttavia la ricerca sugli altri sensi e sul loro ruolo nella relazioni sociali è cresciuta rapidamente. E il suo ruolo non deve essere affatto negato”.

“Percepire gli altri attraverso udito e olfatto ci aiuta ad avere più informazioni su di loro”. Ha concluso poi la scienziata.

Groyecka ha inoltre chiarito come la ricerca darà vita ad altre ricerche simili sul ruolo di udito e olfatto all’interno delle relazioni sociali.