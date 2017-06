Costume intero, il beachwear più elegante

De gustibus non disputandum est, recita un noto detto latino. I gusti son gusti, ma lo stile è lo stile. E quando si parla di beachwear, ‘stile’ è una parola che si lega imprescindibilmente al costume intero. L’eleganza di un classico, fusa con il design contemporaneo. Che magari si ispira al sole della California, oppure alle spiagge da sogno della Thailandia.

Costume intero tra Woodstock e Coachella

Perfettamente al passo coi tempi, con una moda che riscopre lo stile dei figli dei fiori, con un vezzo etno-chic. Mimì à la Mer ci conduce in California, tra le fantasie vivide del popolo di Coachella. Ma prende spunto anche dai sognatori della distesa di Woodstock, tra romanticismo e utopia. Stampe floreali stilizzate ci riportano a tempi sconosciuti ma che sentiamo vicini. Kimoni in raso come copricostume nei colori dell’estate, delle caramelle di zucchero, dei tramonti. Come in una cartolina da Venice Beach negli anni Settanta, i costumi interi si portano con turbanti e caftani. Brand italiano e ispirazione americana, nostalgica, fatta di tessuti in lurex lycra iridescente, metallizzata. Magari illuminata da un finissimo glitter, come polvere. Costumi e body perfetti per i party. Anche quando il sole tramonta.

Viaggio in Thailandia

E’ la Thailandia, terra della designer e fondatrice del brand Supaporn Khongboon, ad ispirare le collezioni Khongboon Swimwear. La sua terra, i suoi popoli e le sue tradizioni hanno ispirato da stilista che ha fondato nel 2014 il brand di beachwear che oggi comprende un’ampia selezione di modelli. Tra cui costumi interi proposti in un caleidoscopio di stampe vivacissimo e frizzante. I costumi Khongboon Swimwear sono prodotti artigianali realizzati interamente in Thailandia, a supporto delle aziende locali. Alta qualità, materiali tecnici morbidi al tatto, tagli incredibilmente confortevoli. La firma per eccellenza è la stampa Aztec, ma tutti i modelli proposti sono completamente reversibili, permettendo di avere una stampa colorata e frizzante da una parte, il monocromo dall’altra.