Gambe lisce e depilate? Non necessariamente

In estate, più di ogni altro periodo dell’anno, quando giunge il momento di indossare abitini corti e, soprattutto il costume, bisogna fare i conti con la depilazione. Avere gambe lisce è fondamentale. Non tutte, in realtà, sono dello stesso avviso. Sempre più donne, infatti, sono dell’idea che lasciare i peli al naturale non è poi così sbagliato. E’ dunque giunto il momento di mandare in pensione il rasoio?

Addio alle ascelle depilate

Come riporta il Daily Mail, la questione interessa sempre più le giovani (di età compresa tra 16 e 24 anni), che si dicono ossessionate dalla questione peli. A quanto pare però si sta andando incontro a una vera e propria inversione di rotta. A dimostrarlo sono le vendite di rasoi e prodotti per la depilazione che, nel 2016, hanno subito una battuta d’arresto. Secondo le ricerche dell’Istituto di Ricerca Mintel, se nel 2014 l’84% delle donne erano solite rimuovere la peluria da sotto le ascelle, nel 2016 la percentuale è scesa al 77 %.

Gambe lisce? Contrordine

Lo stesso discorso vale per le gambe. Se nel 2013 il 91% delle donne (giovani e non) erano solite darci un taglio, nel 2016 la percentuale di fedelissime ha raggiunto quota 85%. Sono tante coloro che hanno prediletto un ritorno allo stile nature. Roshida Khanom, direttrice della sezione bellezza e della cura personale di Mintel, ha dichiarato: “Ci sono state diverse campagne che hanno incoraggiato le persone a sfoggiare un aspetto più naturale. Nel gennaio del 2016 un discreto numero di donne ha postato su Instagram foto con gambe e ascelle non depilate”.

Proprio così, a confermarlo è stato anche Jack Duckett di Mintel: “Negli ultimi anni si è assunto un atteggiamento sempre più rilassato nei confronti della depilazione. Il discorso vale tanto per le donne quanto per gli uomini”.

Pelo selvaggio, la libertà di non depilarsi

Come si spiega il fenomeno? La Khanom ha rivelato al Telegraph che, a suo avviso, tutto è legato a quella crescente attenzione per la bellezza naturale e il mangiare sano. In molte, infatti, sono preoccupate per le possibili irritazioni della pelle. Impossibile negarlo. Le scelte portate avanti da celebrità del calibro di Madonna, Miley Cyrus e Lady Gaga hanno avuto il loro peso. Opponendosi ai cliché della società moderna, hanno fatto da apripista.

Essendo una sorta di “influencer”, hanno lanciato una moda accolta soprattutto dal gentil sesso. I social media, infatti, sempre più vedono circolare foto di personaggi, famosi e non, che si sono rifiutati di piegarsi ai “doveri” della depilazione. E’ davvero arrivato il momento di accettare la propria peluria naturale così com’è?