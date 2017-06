Ovetto salato con crema di yogurt e tofu

L’INGREDIENTE. Grazie alla sua azione curativa e protettiva su ossa, stomaco, circolazione e sistema immunitario, il tofu, da sempre molto diffuso in Oriente, per il suo contenuto di proteine vegetali e ai suoi flavonoidi, protegge il cuore e combatte l’azione dei radicali liberi. Secondo alcune ricerche aiuterebbe anche a prevenire i tumori ormonodipendenti. Ossia quelli che interessano seno e prostata. E’ ottimo anche per ridurre il consumo di proteine animali e per chi ha il colesterolo alto.

LA RICETTA Ovetto salato con crema di yogurt all’erba cipollina, tofu e piselli al curry

LA DIFFICOLTA’ media

INGREDIENTI PER QUATTRO PERSONE – Una confezione di pasta sfoglia vegan, 400 gr di tofu morbido, 300 gr di piselli, 500 gr di yogurt di soia. Erba cipollina a piacere. Sale, pepe e olio extravergine di oliva a piacere, olio di girasole qb.

TEMPI DI PREPARAZIONE: 30 minuti più riposo e cottura

LO SVOLGIMENTO Versare lo yogurt di soia in un contenitore forato, tipo fuscella da ricotta. Avendo cura di mettere prima uno straccetto di cotone pulito. Collocare la fuscella con lo yogurt in frigorifero per una o, meglio, due notti. Stendere la pasta sfoglia e, aiutandosi con un coppa pasta di diametro circa 6/8 cm, formare dei dischi. Riporre i dischi in stampini dello stesso diametro. Avendo cura di ungerli con un po’ di olio di girasole. Formare 8 dischetti. Infornare a 180° per 20 minuti stando attenti a non far scurire troppo la pasta.

Sbriciolare il tofu in una ciotola e condirlo con olio extravergine di oliva, sale, pepe e curry per insaporire e colorare. Scolare i piselli, condirli con olio e sale. Far scaldare una padella con un filo di olio extravergine di oliva. Saltare il tofu ed i piselli assieme insaporendo il tutto. Aggiungere eventualmente rosmarino e salvia. Prendere lo yogurt dal frigo e rovesciarlo in una scodella. Aggiungere olio extravergine di oliva, sale ed erba cipollina fresca, tagliata a rondelle molto fini ed emulsionare con forza finché il sapore non sarà di vostro gradimento. Prendere gli ovetti salati di pasta sfoglia e rompere delicatamente la superficie creando un buco. Mettere sul fondo un cucchiaio di crema di yogurt, poi aggiungere tofu e piselli. Impiattare e decorare a piacimento.

LA FIRMA DELLA RICETTA Claudio Di Dio, da sempre felice e disponibile a cucinare in occasione di eventi, oggi è socio e chef in BistròBiò. Locale aperto nel 2015 in zona Garibaldi a Milano, luminoso e curato, arredato in stile provenzale e con cucina a vista. Qui il menu varia di stagione in stagione, di settimana in settimana (in base a quanto la terra produce ed è disponibile presso le aziende fidate), ed è formato da sole materie prime biologiche e vegetali. Chef Claudio ha studiato a Ghita della FunnyVeg Academy con chef Simone Salvini.